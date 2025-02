L'artbook di Assassin's Creed Shadows è stato trafugato per intero

A quanto pare l'artbook di Assassin's Creed Shadows è stato trafugato, e con le sue oltre duecento pagine ricche di artwork e informazioni sul gioco può senz'altro rappresentare un concreto rischio spoiler da qui al lancio del titolo Ubisoft, fissato al prossimo 20 marzo.

Scritto da Rick Barba in collaborazione con Ubisoft Quebec e prodotto da Dark Horse Books, The Art of Assassin's Creed Shadows verrà pubblicato il 25 marzo, dunque alcuni giorni dopo l'uscita del gioco, ma sembra che qualcuno ne sia entrato in possesso in anticipo e abbia caricato le immagini in rete.

Curiosamente, nell'introduzione del libro Yasuke viene ancora descritto come "un potente samurai africano" dall'art director di Shadows, Thierry Dansereau, il che lascia intendere che la stesura dell'artbook sia precedente rispetto agli ultimi aggiornamenti della storia e della lore, attuati da Ubisoft in risposta alle tante polemiche sull'accuratezza storica di questo episodio.

Le diverse sezioni di The Art of Assassin's Creed Shadows forniscono numerosi dettagli sui due protagonisti, sull'ambientazione del Giappone feudale, sulle armi che avremo modo di utilizzare durante la campagna e sulle province che compongono la mappa open world.

Tutte le informazioni vengono inoltre corredate da una quantità enorme di artwork e concept art dedicati a ogni singolo aspetto del gioco: un lavoro davvero notevole e inevitabilmente rivelatorio.