Uncharted, musicare l'avventura di Nathan Drake

Ci sono colonne sonore che, non importa quanto tempo sia passato, quante altre melodie abbiano preso residenza stabile nel nostro bagaglio culturale, riconosciamo nel momento stesso in cui le ascoltiamo. Dal mondo dei videogiochi ne arrivano moltissime e quella della serie Uncharted fa sicuramente parte di questo gruppo eterogeneo. A modo suo, la proprietà intellettuale di Naughty Dog ha lasciato il segno durante questi quasi vent'anni dall'uscita del primo capitolo su PlayStation 3. Lo ha fatto sotto molti punti di vista, ma l'orma marcata dal suo tema principale è senz'altro la più riconoscibile. Per chi ci ha giocato, bastano una manciata di note per identificarlo tra mille altri. Ma la colonna sonora di Uncharted è stata molto più che un'icona da quiz musicale. Il suo legame con la narrazione e la messa in scena è così viscerale da renderla uno dei motivi per cui la saga ha riscosso un tale successo. Proprio per questo, il Ti sblocco un accordo di oggi è dedicato alla colonna sonora di Uncharted.

L’ombra del cinema Ovviamente, guardando Nathan Drake, il volto squadrato da americano carismatico e le grandi conoscenze in ambito storico, è impossibile non fare un parallelismo con Indiana Jones. Così come lo si fa fisicamente, narrativamente e tematicamente, lo si può fare anche a livello sonoro. La colonna sonora di Uncharted deve tutto al cinema d'avventura. Senza quest'ultimo, l'identità musicale creata per il gioco da Greg Edmonson (che per il quarto capitolo ha lasciato il testimone a Henry Jackman, capace di portare il comparto sonoro persino a un livello superiore, più vicino alle aspirazioni cinematografiche che Uncharted 4 ha inseguito con successo) non sarebbe la stessa. Questo lo si evince già dal tema principale, fortemente rappresentativo, pomposo, rumoroso, esattamente come quello creato da John Williams per il film di Spielberg, ma con tutta l'esperienza maturata a cavallo del millennio dai prodotti audiovisivi che fanno dell'adrenalina e dell'esotico la loro moneta di scambio con il pubblico. Nathan Drake, l'emblema dell'esploratore cinematografico americano Non è più unicamente una marcia alla ricerca delle meraviglie perdute del mondo, guidata da un singolo professore che prende scanzonatamente a pugni plotoni nazisti. Il tono si fa più insicuro, misterioso, come se quella stessa marcia fosse diventata una corsa contro il tempo per ottenere un tesoro perduto da tenere per sé. Altro che museo! Quella che racconta anche musicalmente è la storia di un ladro, erede di ladri. L'interesse personale vince sulla lotta per un bene superiore e ciò si traduce anche a livello sonoro.