Deltarune Capitolo 3 e 4 entrano in fase di test su console e avranno i trofei: la data di uscita è vicina?

"Testing e traduzione sul Capitolo 4 per PC sono in chiusura", ha scritto Toby Fox in uno stringato messaggio sullo stato dei lavori su Deltarune, considerando il successore di Undertale. "Non stiamo più cercando ulteriori problemi, ma solo sistemando e controllando quelli che erano rimasti come rilevati in precedenza".

Toby Fox ha aggiornato ancora una volta sullo stato dei lavori di Deltarune , che a quanto pare proseguono a pieno regime: in particolare, il Capitolo 4 sta concludendo i test su PC e si appresta ad avviare il testing su console , cosa che fa pensare a una data di uscita non lontana per i Capitoli 3 e 4 , che verranno pubblicati quest'anno.

Arrivano i trofei

Deltarune Capitolo 1 e 2 sono già disponibili da tempo anche su console, ma evidentemente lo sviluppatore vuole assicurarsi che non vi siano problemi anche in quelli e probabilmente pubblicherà un aggiornamento una volta che i capitoli successivi saranno disponibili.



Inoltre, emerge il fatto che i Capitoli 3 e 4 avranno i trofei, come da richiesta standard di Sony: "PlayStation rende obbligatorio il fatto di avere i trofei, dunque anche questi dovranno essere testati", si legge in un altro messaggio di Fox, aggiungendo in maniera sibillina "Non credo che ai tester piacerà provare i trofei, però".

Questo potrebbe essere un riferimento alla particolare difficoltà o stranezza dei trofei presenti in Deltarune, considerando che qualcosa del genere era visibile anche in Undertale, come il trofeo "Dognation Level 15" che richiedeva sostanzialmente di sprecare una notevole quantità di denaro nel gioco.

La particolarità è che i primi due capitoli non contengono trofei, perché sono distribuiti come delle demo attraverso PlayStation Store, tuttavia per quelli successivi a quanto pare è richiesto in maniera obbligatoria. A questo punto attendiamo di conoscere la data di uscita di Deltarune Capitolo 3 e 4.