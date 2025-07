Assassin's Creed Shadows arriverà su "altre piattaforme" ma il CEO non vuole proprio dire che è Switch 2

Quando una nuova piattaforma di successo arriva sul mercato, una delle prime priorità di molti editori e sviluppatori è di fare un port dei propri giochi di punta, così da ampliare il proprio bacino di vendita. Lo stesso sta avvenendo con Nintendo Switch 2 e Ubisoft, che però non pare ancora pronta a confermare che Assassin's Creed Shadows - il suo gioco più importante dell'ultimo periodo - arriverà sulla console ibrida della casa di Kyoto.

Altri dettagli sui giochi di Ubisoft per Nintendo Switch 2

A questo si aggiunge che, in una riunione finanziaria, il CFO di Ubisoft Frédérick Duguet ha affermato che "abbiamo un altro paio di titoli da annunciare" con pubblicazione prevista prima dell'attuale anno fiscale (ovvero entro la fine di marzo 2026) e che c'è anche un gioco che "sarà pubblicato su Nintendo Switch 2" nello stesso periodo.

Ora, non possiamo dirlo con certezza ovviamente, ma pare alquanto credibile che Assassin's Creed Shadow sia il titolo in questione, visto che già sappiamo che Star Wars Outlaws è previsto per Nintendo Switch 2.

Un'altra possibilità è Avatar: Frontiers of Pandora che sarà al centro dell'attenzione grazie all'arrivo dell'aggiornamento per la visuale in terza persona e del terzo film, Fuoco e Cenere.

Consideriamo però che il PEGI (l'ente di classificazione dei videogiochi europeo) ha classificato Assassin's Creed Shadows anche per Nintendo Switch 2: potrebbe essere un errore (si vede nella pagina principale nel PEGI, ma non nella pagina dedicata al gioco), ma è un ulteriore indizio del fatto che Ubisoft stia parlando di questo videogioco.

La classificazione PEGI di Assassin's Creed Shadows

In attesa di novità, vi ricordiamo che il successo di Assassin's Creed Shadows cresce.