Avatar Fuoco e Cenere farà riavvicinare un padre e un figlio, ma il tradimento è dietro l'angolo

Le informazioni di Empire Magazine su Avatar Fuoco e Cenere

Protagonisti di questo scatto sono il Colonnello Miles Quaritch (interpretato da Stephen Lang) e suo figlio Spider (Jack Champion): ricordiamo che Quartich era l'umano antagonista del primo film, alla fine del quale muore, per poi risorgere in un corpo di un Na'vi all'inizio della seconda pellicola, scoprendo anche di avere un figlio.

Spider è un alleato dei Na'vi, ma alla fine decide di aiutare Quaritch. In questo scatto, che vedete qui sopra, possiamo notare come i due si stiano confrontando ed è chiaro che la loro relazione sarà centrale per la pellicola.

Lang spiega che i due "si riconnettono per necessità. La loro unione non è a senso unico. Ci sono momenti in cui tutti devono mettersi allo stesso livello ma, quando dei nemici cooperano, può dare per scontato che il tradimento è dietro l'angolo".

"Spider confondo Quaritch", continua Lang, "Ma Quaritch vuole fare chiarezza. C'è qualcosa in Spider che Quaritch ama... anche se è una parola che non assoceremmo al personaggio. Penso che il rispetto e l'ammirazione si sviluppino durante gli scontri, così come l'animosità e la manipolazione. La loro relazione diventerà più profonda, nel bene e nel male."

Pare quindi che i due non avranno un facile rapporto. Infine, vi ricordiamo che Avatar 3 sarà più lungo del secondo film, che durava oltre tre ore.