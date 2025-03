Avatar 3 sarà più lungo del secondo, che durava oltre tre ore

Avatar: La via dell'acqua è un film corposo e lungo, con tanti personaggi, situazioni, eventi e luoghi dei quali i nostri occhi possono godere. In realtà, però, ciò che abbiamo visto è solo un frammento di quanto inizialmente il regista voleva inserire nella pellicola. James Cameron ha infatti dichiarato che avremmo dovuto incontrare il clan delle ceneri in Avatar: La via dell'acqua, ma la storia è stata messa da parte per Avatar: Fuoco e cenere, il terzo film.

"In poche parole, avevamo troppe idee grandiose racchiuse nel primo atto del secondo film", ha dichiarato Cameron a Empire. "Il [film] si viaggiava come un treno e non stavamo approfondendo abbastanza i personaggi. Così ho detto: 'Ragazzi, dobbiamo dividerlo'".