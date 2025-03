Xbox Game Pass: scopriamo i primi giochi in arrivo a marzo, tra varie novità indie

D'altra parte, sono molte ormai le testimonianze di sviluppatori che sostengono come gli accordi per inserire i propri giochi nel catalogo di Game Pass rappresentino delle opportunità di grande importanza, dunque è normale che molte produzioni di questo tipo continuano ad essere inserite nel catalogo, rappresentando anche delle scelte molto interessanti per i giocatori. Diamo dunque un'occhiata ai giochi in arrivo su PC e Xbox Game Pass nella prima metà di marzo , mentre ricordiamo anche gli otto titoli che abbandoneranno il servizio il 15 del mese.

Dopo varie uscite pesanti sul fronte dei tripla A o comunque di produzioni di notevoli dimensioni, torniamo a una buona vecchia mandata di giochi indie con questa prima infornata di marzo, che porta con sé un sestetto di proposte in grado di accontentare palati anche decisamente differenti tra loro. Mentre molti saranno probabilmente ancora impegnati su Avowed, cominciano a essere disponibili già i primi titoli di questa nuova e variopinta ondata, che conta anche alcune novità assolute e qualche titolo molto noto nel panorama indie, che continua a rappresentare una risorsa importante per il Game Pass, come è stato ben ribadito anche nel corso del recente ID@Xbox Showcase che ha portato 12 annunci di nuovi giochi in arrivo nel servizio.

In effetti, è un ibrido che fa ormai parte di un filone piuttosto consolidato, a partire da Slay the Spire , ma alla sua uscita risultava sorprendente e rimane ancora uno dei migliori esponenti di questo genere composito. Sostanzialmente è un gioco di carte collezionabili, nel quale dobbiamo portare avanti varie battaglie tra esseri demoniaci e celesti, a bordo di un treno che corre veloce verso l'inferno, a quanto pare. Si tratta dunque di conquistare e selezionare i migliori campioni da inserire nel proprio mazzo di carte e poi schierarli in varie battaglie parallele contro altre creature, in uno scontro ultraterreno tra demoni infernali ed esseri glaciali, con poteri opposti. C'è una notevole strategia alla base del sistema di combattimento, cosa che lo caratterizza fortemente anche rispetto a titoli simili, come spiegato nella nostra recensione di Monster Train .

Galacticare riprende la tradizione di Theme Hospital e simili ma trasferendola in un contesto fantascientifico, con pazienti che giungono da vari pianeti portandosi dietro un'infinità di problematiche diverse tra variazioni anatomiche e malattie aliene da debellare. Non si tratta dunque di controllare un banale ospedale qualsiasi, bensì di cercare di preservare il benessere tra i pianeti, espandendo le cure a quante più specie aliene possibili, cosa che richiede un notevole sforzo in termini di ricerca e sviluppo di tecnologie sanitarie. Come da tradizione, anche qui si tratta di partire dalla costruzione di strutture, ampliare l'azienda sanitaria, farla evolvere e cercare anche di far quadrare i conti mentre si cerca di salvare la galassia dalle malattie.

Già un'occupazione del genere non è cosa semplice in condizioni normali, ma con la necessità di spaziare fra diversi pianeti e specie aliene la cosa diventa alquanto estrema, ma anche decisamente divertente, come vediamo in questo strano gestionale.

Lanciato direttamente nel catalogo di Game Pass, il titolo di indie.io riprende elementi visti ormai in diversi altri casi in ambito indie e cerca di dare al tutto una nuova spinta attraverso l'ampio ricordo agli elementi tecnologici e fantascientifici, ma a dirla tutta neanche queste sono caratteristiche propriamente inedite. In ogni caso, il misto di strumenti bizzarri da utilizzare e situazioni "aliene" riesce quantomeno a dare una certa identità peculiare alle meccaniche di gioco, che si basano sempre sull'agricoltura, lo sfruttamento delle risorse e la gestione di colture e allevamenti, ma con l'aggiunta di terraformazione, attrezzature avanzate per la sopravvivenza e tecnologie atte a rendere abitabile il pianeta. Non mancano ovviamente i riflessi sociali e relazionali, con la gestione di vari aspetti da considerare per il benessere generale di tutta la colonia, nel classico stile delle simulazioni di questo tipo.

In un'infornata di giochi indie non poteva mancare una qualche forma di simulazione di vita a tema agricolo, e in questo caso ci troviamo di fronte a una particolare digressione in stile fantascientifico con One Lonely Outpost .

Enter the Gungeon - Cloud, Console e PC, 11 marzo (Ultimate, PC, Standard)

A distanza di alcuni anni dal suo primo ingresso nel servizio, Enter the Gungeon ritorna a disposizione nel catalogo di Game Pass, per la gioia di tutti. Nel caso non lo conosciate, siamo di fronte a un'altra derivazione dell'RPG, in questo caso più affine al roguelike classico e con i livelli che vengono generati in maniera procedurale, in una delle soluzioni considerate migliori di questo ricco e folto genere.

Azione serrata nei dungeon di Enter the Gungeon

Tutto è ambientato in una sorta di torre rovesciata, un dungeon a livelli sovrapposti nel quale bisogna cercare di raggiungere il livello più basso per ottenere l'accesso a un misterioso e mitico tesoro nascosto: un'arma in grado di uccidere il passato. Come fa capire anche lo strano gioco di parole che compone il titolo, le armi da fuoco risultano fondamentali nel gioco, così come una particolare tecnica di schivata basata sul rotolare, che diventa un elemento caratteristico del gameplay. Trattandosi di un roguelike con morte permanente, Enter the Gungeon è una sfida molto impegnativa, ma anche stimolante, visto lo scenario continuamente cangiante e la velocità dell'azione che fa tornare subito in pista.