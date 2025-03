Diablo 4 è veramente troppo facile: Blizzard ha un piano per migliorare la prossima stagione

Durante uno streaming, gli sviluppatori di Diablo 4 hanno spiegato come intendono rendere il viaggio dal livello 1 al 60 più lento e significativo e come stanno aumentando la sfida della progressione endgame.

Cosa cambierà nella prossima stagione di Diablo 4

Nell'ultima stagione, i giocatori raggiungevano il livello massimo in meno della metà del tempo impiegato nella stagione precedente. Per evitare di banalizzare l'esperienza di gioco, Blizzard sta aumentando il tempo necessario per superare i primi 25 livelli.

Gli oggetti leggendari - il livello più alto del bottino del GDR - saranno più difficili da ottenere mentre ci si avvicina al livello 60. Gli oggetti di livello inferiore che normalmente si ignorano saranno più potenti per risolvere alla mancanza di Leggendari. Finer ha detto che il team spera che il gioco sia "più gratificante e soddisfacente quando si superano questi livelli".

Anche i livelli di difficoltà di Torment stanno diventando più difficili. Blizzard afferma che il 50% dei giocatori nella stagione attuale ha raggiunto il livello più alto di Torment nella metà del tempo della stagione precedente. Nella prossima stagione, il salto di difficoltà tra un livello di Tormento e l'altro sarà notevolmente più severo.

Anche i boss finali saranno più cattivi nella prossima stagione: sono stati tutti ricreati per rappresentare una sfida per i giocatori che hanno perfezionato le loro build. Tre nuovi boss saranno aggiunti e l'inventario non sarà più pieno di oggetti per le evocazioni. Ognuno di essi potrà essere combattuto gratuitamente e, una volta sconfitto, lascerà cadere un forziere che richiederà una chiave per essere sbloccato; inoltre, Belial - un nuovo boss molto potente - dovrebbe rappresentare una vera sfida per i party.

Vi segnaliamo poi che Rod Fergusson si augura che Diablo 4 verrà supportato per diversi anni.