Diablo 4 verrà supportato per diversi anni, si augura Rod Fergusson

Diablo 4 verrà supportato per diversi anni: è questa l'intenzione espressa dal general manager Rod Fergusson durante il suo intervento al DICE Summit 2025, in cui ha parlato dell'evoluzione del gioco e dei pilastri su cui si regge il suo futuro: scalabilità, flusso costante di contenuti, flessibilità nel design e trasparenza con i giocatori.

"Vogliamo che Diablo 4 duri per anni", ha detto Fergusson. "Non so se sarà eterno, sia chiaro. Credo che Destiny abbia provato a dire 'sarà un gioco da dieci anni' e poi le cose sono andate diversamente. Vogliamo che i giocatori vedano il futuro, perché sappiamo che chi gioca a Diablo investe centinaia di ore e desideriamo rispettare quel tempo."

A proposito di cose andate diversamente, come sappiamo il quarto capitolo della serie Blizzard avrebbe dovuto ricevere un'espansione all'anno, ma Vessel of Hatred alla fine ha impiegato diciotto mesi per uscire e la seconda espansione non arriverà prima del 2026. "Ho imparato la lezione sul fare previsioni troppo presto", ha spiegato il general manager. "Dire 'rilassatevi per i prossimi undici mesi' è il massimo che voglio concedermi."