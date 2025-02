Negli ultimi giorni Bandai Namco ha registrato Once Upon a Katamari e Gekishin Squadra: il primo dei due trademark è stato depositato il 27 febbraio in Europa, mentre il secondo risale al 14 febbraio ed è valido sia per l'Europa che per gli USA.

Generalmente il publisher giapponese effettua operazioni di questo tipo poco prima di un annuncio ufficiale, dunque esiste la possibilità che a breve scopriremo a cosa sono legati questi titoli, ma è chiaro che Once Upon a Katamari segnerà il ritorno della celebre serie.

Considerando peraltro che l'ultimo gioco appartenente al franchise è stata la remaster Reroll, ci sono concrete probabilità che il trademark faccia riferimento a un capitolo nuovo e inedito, il primo dai tempi di Touch My Katamari, pubblicato su PlayStation Vita nel 2011.