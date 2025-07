Bandai Namco Summer Showcase 2025: tutti i giochi annunciati e i trailer dell'evento

Tutte le novità emerse durante il Bandai Namco Summer Showcase 2025: da My Hero Academia All's Justice a Digimon Story: Time Stranger, passando per tutto il resto in arrivo.

Si è tenuto questa sera il Bandai Namco Summer Showcase 2025, un evento interamente dedicato ai nuovi giochi in uscita da parte del publisher nipponico, che spaziano dalle classiche licenze tratte da anime e manga a interessanti produzioni occidentali: vediamo dunque tutti i giochi annunciati e i trailer andati in scena nel corso dell'evento. Si è trattato di una presentazione alquanto condensata ma con poche sorprese effettive, considerando che i titoli non noti erano veramente pochi, con il nuovo gioco su My Hero Academia a rappresentare probabilmente la vera e propria presentazione principale in termini di novità assolute. Dragon Ball Z: Kakarot - DAIMA, abbiamo provato l'Avventura nel Regno Demoniaco Si prospetta comunque un periodo alquanto ricco per il publisher nipponico, come possiamo vedere questo concentrato di novità in arrivo.

My Hero Academia: All's Justice Ad aprire la serata è stato My Hero Academia: All's Justice, annunciato con un primo trailer a rappresentare la novità di maggior rilievo tra quelle in arrivo nel prossimo periodo da parte di Bandai Namco. Si tratta di un action picchiaduro in stile tag team che presenta squadre composte da tre lottatori l'una che si scontrano usando i poteri Quirk tipici della serie, mischiando anche fra loro le diverse abilità speciali in modo da formare strategie di squadra particolari. Il gioco è stato annunciato con un trailer per PC, PS5 e Xbox Series X|S ma non ha ancora una data di uscita ufficiale.

Code Vein 2 La storia di Code Vein 2 è stata approfondita con il producer che ha parlato della trama e del gioco, dopo la presentazione avvenuta proprio poco tempo fa nel corso dell'estate. Un personaggio di Code Vein 2 Sono stati illustrati alcuni elementi narrativi del nuovo action RPG in stile anime nipponico, con la storia che si incentra su una donna chiamata Lou, in grado di far viaggiare il protagonista indietro nel tempo. Tornando a un periodo di 100 anni prima del presente, il personaggio principale è chiamato a cercare di salvare il mondo da conseguenze catastrofiche. L'uscita di Code Vein 2 è prevista per il 2026.

Towa and the Guardians of the Sacred Tree Tra i protagonisti del Bandai Namco Summer Showcase di questa sera c'è stato anche Towa and the Guardians of the Sacred Tree, il nuovo action RPG in stile roguelite su cui il publisher sembra puntare particolarmente, del quale sono stati presentati due nuovi personaggi giocabili con il trailer visibile qui sotto. In questa occasione, il Producer Daisuke Nagaoka ha presentato due degli otto personaggi giocabili: la giovane samurai Rekka e Nishiki il pio e incredibilmente muscoloso pesce koi, a dare anche un'idea della stranezza del cast di combattenti messi a disposizione in questo gioco. Sviluppato da Brownies inc., Towa and the Guardians of the Sacred Tree è un particolare roguelite isometrico con grafica in 2D caratterizzato da azione frenetica, personaggi affascinanti e uno stile disegnato che richiama atmosfere d'altri tempi.

Shadow Labyrinth Anche Shadow Labyrinth è tornato a farsi vedere in occasione del Bandai Namco Summer Showcase 2025, con un nuovo trailer del gameplay che ha mostrato altri pezzi della sua particolare meccanica. Un momento di gioco in Shadow Labyrinth Come abbiamo visto anche in precedenza, il gioco è una sorta di reinterpretazione della serie Pac-Man in forma di metroidvania, dunque qualcosa di decisamente diverso dalla forma originale della serie, a cui però si ricollega in alcuni momenti specifici. La creatura sferica che accompagna il personaggio principale diventa infatti protagonista in alcune specifiche sezioni in cui il gameplay da action adventure si trasforma in quello tipico di Pac-Man, in un certo senso. Shadow Labyrinth ha la data di uscita fissata per il 18 luglio, dunque ormai decisamente vicina.

Little Nightmares 3 e The Blood Of Dawnwalker Durante l'evento c'è stato modo anche di rivedere Little Nightmares 3, sebbene con sequenze video già viste in precedenza, ma rimarcando l'importanza del gioco in questione tra le produzioni occidentali di Bandai Namco. Un inquietante personaggio in The Blood of Dawnwalker In questo senso, grande importanza è rivestita anche dal promettente The Blood Of Dawnwalker, action RPG dal nuovo team Rebel Wolves fondato dagli autori di The Witcher 3 che è tornato a farsi vedere con alcune sequenze tratte in gran parte dal recente lungo video di gameplay mostrato dal team.

Super Robot Wars Y Super Robot Wars Y si è mostrato con un trailer ricco d'azione, svelando anche Godzilla Ultimate al suo interno e confermando come il titolo in questione sia un vero e proprio ritorno alle origini della serie. Si tratta del nuovo capitolo di un franchise storico e particolarmente celebre in Giappone, raccogliendo al suo interno un mega cross-over fra diversi robottoni che hanno fatto la storia dell'animazione nipponica. Anche in questo caso, il gioco non delude mostrando un misto di personaggi che sicuramente soddisferanno i grandi appassionati degli anime classici.

Dragon Ball Z: Kakarot - DAIMA: Avventura nel regno demoniaco Dragon Ball Z: Kakarot - DAIMA: Avventura nel regno demoniaco è tornato a farsi vedere con un trailer incentrato sul gameplay della nuova espansione, particolarmente promettente. Si tratta di un grosso DLC per il gioco d'azione su Dragon Ball tutto dedicato alla nuova serie animata DAIMA, che dunque si incentra su personaggi ed eventi narrati in questa nuova linea narrativa dell'anime storico. Come riferito anche nel nostro provato di Dragon Ball Z: Kakarot - DAIMA: Avventura nel regno demoniaco, si tratta di un pacchetto imperdibile per gli appassionati della serie in questione.