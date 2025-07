Digimon Story: Time Stranger mostra più nel dettaglio il suo gameplay in un nuovo video diario

In generale, sembra essere un titolo dotato di una produzione di notevole livello, che si innesta all'interno del filone più in stile adventure del franchise, improntato sulla narrazione lineare ma comunque mantenendo gli elementi tipici della serie.

Il gioco viene introdotto e commentato dal produttore Ryosuke Hara, che nel video in questione mostra diversi elementi delle meccaniche di gioco , dando modo anche di vedere Digimon Story Time Stranger in azione, tra fasi di esplorazione, combattimenti e momenti narrativi.

In occasione del Bandai Namco Summer Showcase 2025 è tornato a mostrarsi anche Digimon Story: Time Stranger , il nuovo capitolo nella celebre serie incentrata sulle creature da collezionare e far combattere, con un video diario degli sviluppatori che analizza vari aspetti del gameplay più nel dettaglio.

Tra esplorazione, combattimenti e narrazione

Possiamo dunque vedere molte sequenze inedite da Digimon Story Time Stranger nel video riportato qui sotto, con la possibilità di dare un'occhiata a varie fasi del gioco, dalla gestione dei Digimon ai combattimenti fino alle fasi di esplorazione caratteristiche.

Dopo il trailer panoramico mostrato la settimana scorsa, torniamo dunque a vedere vari aspetti di questo interessante nuovo capitolo della serie, la cui data di uscita è stata annunciata il mese scorso ed è fissata per il 3 ottobre su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Ambientato in una timeline frammentata e instabile, Digimon Story: Time Stranger ci mette al comando di un giovane protagonista che potremo personalizzare e che si risveglia in un mondo digitale dove i confini tra passato, presente e futuro sono andati in pezzi.