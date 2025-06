La data di uscita di Digimon Story: Time Stranger è stata annunciata con un trailer

Bandai Namco ha annunciato la data di uscita di Digimon Story: Time Stranger con un nuovo trailer, pubblicato durante lo State of Play. Ebbene, il gioco sarà disponibile a partire dal 3 ottobre su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Il video ci introduce alla storia, ai personaggi e agli scenari d questo episodio, che punta a consegnarci anche stavolta un racconto maturo e coinvolgente, abbinato a un sistema di combattimento dotato di un certo spessore e a una direzione artistica di livello.

Ambientato in una timeline frammentata e instabile, Digimon Story: Time Stranger ci mette al comando di un giovane protagonista che potremo personalizzare e che si risveglia in un mondo digitale dove i confini tra passato, presente e futuro sono andati in pezzi.

Anche stavolta i Digimon non si pongono come semplici creature da collezionare, bensì come veri e propri compagni di viaggio, ognuno con la propria personalità, il proprio peso nelle scelte narrative e un sistema di evoluzione che tiene conto non solo delle statistiche, ma anche delle decisioni morali del giocatore.