Astro Bot riceverà altri cinque livelli gratis, presto tornerà in vendita il DualSense in edizione limitata

Il supporto post-lancio di Astro Bot non è ancora giunto al termine. Anzi, questa sera durante lo State of Play gli sviluppatori di Team Asobi hanno annunciato l'arrivo di cinque nuovi livelli gratuiti , portando il totale a oltre 90 stage complessivi. Inoltre, presto tornerà in vendita il DualSense in edizione limitata tema con il platform.

C'è il bot di Atsu da Ghost of Yotei da salvare

I nuovi livelli si intitolano "Twin-Frog Trouble", "Suck It Up", "Handhold Havoc", "High Inflation", mentre il quinto è ancora avvolto nel mistero. Ovviamente ci saranno anche dei nuovi Special Bot da salvare, uno dei quali è Atsu, la protagonista di Ghost of Yotei. Come al solito gli sviluppatori hanno preferito non sbottonarsi più di tanto, lasciando ai giocatori scoprire quali sorprese si celano nel prossimo aggiornamento gratuito.

Come accennato in apertura, il controller "Astro Bot Limited Edition DualSense" tornerà sugli scaffali dei negozi durante il corso dell'anno con "un nuovo tocco gioioso sul touchpad", con maggiori dettagli che verranno svelati prossimamente.