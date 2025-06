Astro Bot: l'esclusiva PS5 e GOTY 2024 è attualmente in promo su Amazon, (quasi) minimo storico!

Su Amazon, oggi, è disponibile una promozione molto interessante e allettante che coinvolge Astro Bot, l'esclusiva PS5 nonché Game of the Year del 2024: lo sconto applicato è del 30% e il prezzo finale d'acquisto si attesta sui 49,99€. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link o accedendo alla promo tramite il box prodotto qui in basso: Il prezzo finale di questa promo risulta essere molto interessante come abbiamo detto: il minimo storico, infatti, "dista" solamente 2€. Astro Bot è stato un titolo che ha dato una nuova linfa vitale all'intero ecosistema e parco esclusive di Sony. Un gioco che è stata capace di coniugare in unico prodotto tutte le potenzialità di una console e di un'azienda.