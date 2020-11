Astro's Playroom, la recensione: su PS5 un platform per conoscere il Dualsense

Difficile se non impossibile resistere, lo giocheranno tutti i possessori di PS5 . Ed è un bene, non tanto per i valori ludici che, come vedremo, raccontano di un prodotto buono ma non certo stratosferico; piuttosto perché alla fine delle 3 o 4 ore di gioco necessarie per provare tutto il provabile vi sarete fatti un'idea del potenziale del Dualsense, il nuovo controller di casa Sony.

La recensione di Astro's Playroom racconta di un titolo non semplicissimo da giudicare. Ad un certo punto della vostra esperienza di gioco potreste chiedervi se quello sviluppato da Japan Studios è un prodotto completo "retrocesso" allo status di cadeau oppure una demo che è stata promossa, che ha fatto un salto in avanti. La sostanza però cambia poco: tirata PS5 fuori dalla scatola e accesa la console per la prima volta, il gioco sarà lì ad aspettarvi, preinstallato e pronto ad essere avviato con un click.

I quattro mondi ci portano da spiagge assolate a montagne innevate fino a città futuristiche, c'è tutto il repertorio più classico del genere a cui Japan Studios aggiunge una tematizzazione in chiave un po' più tecnologica: Astro si muove infatti dentro un PC, quindi l'idea è che stiate attraversando CPU, sistema di raffreddamento e via dicendo. Diciamo che il lavoro sull'ambientazione non lascia incantati per originalità, anche se dobbiamo ammettere che siamo rimasti colpiti dal numero stratosferico di citazioni presenti all'interno del gioco. Gli amici di Astro (gli astrini?) improvvisano scenette dedicate ai titoli più noti, non solo alle esclusive PlayStation, praticamente in ogni angolo di ciascun livello, regalando un po' di ricordi, qualche sorriso e la costante voglia di andare a vedere cosa stanno combinando. Anche i collezionabili , tutti raccolti all'interno di una stanza dei trofei, sono numerosi e ci fanno ripercorrere più di venticinque anni di ricordi dedicati al mondo PlayStation.

Il simpatico Astro è una vecchia conoscenza di tutti i possessori di PS VR: ha debuttato nel 2018 con Astro Bot Rescue Mission e, ancora oggi due anni dopo, quella resta una delle migliori esperienze VR disponibili su piattaforma PlayStation. Il robottino torna in questa seconda apparizione con una formula molto differente: un platform classico, senza particolari velleità, diviso in quattro aree da altrettanti livelli ciascuna, collegate attraverso un hub. Completati gli stage vi resterà da vedere una sorpresa finale molto divertente (e perfetta per i nostalgici), completare le prove a tempo e raccogliere i molti collezionabili.

Gameplay classico con un Dualsense in più

Astro's Playroom ripropone l'ABC del platform 3D. Ogni mondo alterna alcune sezioni più ariose ad altre guidate, momenti in 2D a passaggi da completare su piattaforme instabili. Nulla di veramente nuovo e lo stesso vale per i controlli: salto, doppio salto e poi, grazie ai propulsori montati sotto i piedi di Astro, qualche secondo sospesi in aria, a cui si aggiunge il pugno e la versione caricata dello stesso, che fa roteare il nostro piccolo eroe per qualche secondo. In cinque minuti di gioco avrete completo controllo del personaggio. Astro's Playroom è pensato per essere giocato da chiunque e se cercate un po' di sfida dovrete necessariamente rivolgervi alle prove a tempo che si sbloccano mano a mano completate i livelli.

La parte interessante è ovviamente quella legata al Dualsense. Abbiamo parlato lungamente del nuovo controller di PS5 e qui potete trovare la nostra recensione, le novità più importanti sono quelle legate al feedback aptico e ai grilletti adattivi, funzioni che in Astro's Playroom vengono sfruttate al meglio. Mentre camminerete e salterete in giro per i livelli, ad esempio, la vibrazione cambierà costantemente per darvi un'idea precisa del materiale su cui state mettendo i piedi. In qualche occasione Astro può utilizzare delle speciali tute che lo trasformano, ad esempio in una molla da controllare attraverso i grilletti: più li premete e più incontrate resistenza, sembra un dettaglio ma l'effetto sulle prime è stupefacente. In altri passaggi userete il giroscopio per far volare e roteare Astro, oppure il touch pad per farlo scorrere quando si trasformerà in una pallina da flipper. Non sono idee originalissime, però danno un'ottima infarinatura del potenziale del pad Sony.