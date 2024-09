Astro's Playroom sta celebrando con una festa l'arrivo di Astro Bot: un video mostra ciò che vi siete persi

Astro Bot è disponibile da oggi, 6 settembre, e i fan non vedono l'ora di mettere le mani sulla propria copia e poter iniziare un'avventura che - sulla base delle recensioni di tutto il mondo - pare essere semplicemente incredibile. Non dovete però dimenticare di mostrare un po' di amore anche per Astro's Playroom .

La festa dei bot di Astro's Playroom

Come potete vedere, quando il conto alla rovescia per l'uscita di Astro Bot è arrivato a zero è partita la festa, con coriandoli e tanti robottini gioiosi che ballano e urlano con la loro vocina acuta. Innegabilmente sanno come fare festa.

Per partecipare ai festeggiamenti, è necessario aggiornare Astro's Playroom all'ultima versione e recarsi nella nuova stanza in fondo all'area PlayStation Labo. Qui troverete tutti i vostri Bot speciali insieme a un gruppo di altri Bot che festeggiano mentre il conto alla rovescia per la pubblicazione di Astro Bot raggiunge lo zero.

Ricordate che i progressi di Astro's Playroom saranno trasferibili in Astro Bot. Dovete ovviamente trovare i Bot speciali prima: ve ne è uno in ogni regione del gioco e sono stati aggiunti come aggiornamento nel corso degli ultimi mesi, in attesa dell'arrivo del nuovo capitolo.

Vi lasciamo infine alla nostra recensione di Astro Bot, nella quale vi spieghiamo perché si tratta del primo vero platformer di nuova generazione.