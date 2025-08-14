Neo Berlin 2087 si mostra in un gameplay trailer per la Gamescom e presenta nuovi personaggi

Il filmato mette nuovamente in mostra un comparto grafico a tratti di alto livello, mostrando nuove sequenze di gameplay, livelli e scene cinematografiche dal forte impatto visivo. Tra le novità, spiccano due nuovi personaggi: Bryan e Phoenix , figure apparentemente centrali nella narrazione, le cui storie si intrecciano a quelle di Nolan e Natalie in un mondo urbano degradato e dominato dalla tecnologia.

Il team di Elysium Game Studio ha pubblicato un gameplay trailer di Neo Berlin 2087 , precedentemente noto come Shadow of the Conspiracy: Section 2, in occasione della Gamescom 2025. In realtà il video è stato presentato con qualche giorno di anticipo rispetto alla manifestazione, in programma dal 20 al 24 agosto.

Cos'è Neo Berlin 2087?

Neo Berlin 2087 è un action GDR in stile cyberpunk sviluppato dal team indipendente tedesco Elysium Game Studio. Ambientato in una Berlino futuristica e distopica, dominata dalla tecnologia e della cyberizzazione, il gioco segue Nolan, un detective brillante ma tormentato, incaricato di proteggere Natalie, figlia del capo della polizia brutalmente assassinato, dato che la ragazza potrebbe essere la chiave per svelare una cospirazione che minaccia l'intera città.

Il gameplay si distingue per la possibilità di passare fluidamente tra la visuale in prima e terza persona, offrendo un'esperienza dinamica in sezioni che spaziano dalle sparatorie a fasi stealth e di esplorazione. Neo Berlin 2087 è attualmente in sviluppo per PC, PS5 e Xbox Series X|S, ma ancora non ha una data di uscita ufficiale precisa.