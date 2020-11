PS5 si surriscalda facilmente? No, ma non tenetela chiusa come ha fatto Best Buy

PS5 si surriscalda facilmente? Assolutamente no, ma naturalmente non va chiusa senza sbocchi d'aria come fatto in un Best Buy. Sul web sta circolando moltissimo una foto scattata a uno schermo con attaccata una PS5 in esposizione in un negozio della catena Best Buy, che mostra il messaggio di errore di PS5 quando si surriscalda: "Your PS5 is too hot. Turn off your PS5, and wait until the temperature goes down."

Also lol pic.twitter.com/fKzw7T9JCF — Xzyliac Electroclash Ariel 2024 (@Xzyliac) November 5, 2020