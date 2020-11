Sony ha annunciato sul PlayStation Blog giapponese che il remake di Demon's Souls per PS5 sarà doppiato anche in giapponese, a differenza di quanto avvenne con l'originale per PS3 che aveva le voci soltanto in inglese.

Il cast dei doppiatori vede Saori Hayami prestare la voce alla Maiden in Black, Ryoko Shiraishi a Monumental, Katsuhisa Hoki a Old King Allant, Fumiko Orikasa a Maiden Astraea, Tatsuo Suzuki a Ostrava of Boletaria e Ken Narita al Crestfallen Warrior.

Oltre a loro, ci saranno anche le voci di Kazuhiko Inoue, Nobutoshi Canna, Taitem Kusunoki, Mie Sonozaki, Ryota Takeuchi, Mutsumi Tamura, Cho, Rica Fukami, Issei Futamata, Kotono Mitsuishi, Masuo Amada, Nobuaki Kanemitsu, Naomi Kusumi, Katsuhiko Sasaki, Toshiko Sawada, Masanori Takeda, Mitsuaki Hoshino e Hiroshi Yanaka.

Doppiaggio a parte, i giocatori giapponesi potranno acquistare anche la colonna sonora del remake, disponibile a partire dal 18 novembre 2020.

Per il resto vi ricordiamo che il Demon's Souls per PS5 sarà disponibile il 12 novembre negli Stati Uniti, in Canada, in Messico, in Giappone, in Corea del Sud, in Australia e in Nuova Zelanda. Tutti gli altri potranno giocarci a partire dal 19 novembre.