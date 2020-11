Syberia: The World Before, ascoltiamo un brano della colonna sonora di Inon Zur

Microids ha pubblicato un brano della colonna sonora di Syberia: The World Before, composta da Inon Zur, prolifico autore cui dobbiamo le musiche di giochi quali Baldur's Gate II: Throne of Bhaal, Soulcalibur V, Prince of Persia: I due Troni, Fallout 4 e molti altri ancora.

Il brano si intitola Elegia ed è incluso nel prologo gratuito di Syberia: The World Before, scaricabile da Steam.

Vaghen, 1937: Dana Roze è una ragazza di 17 anni che intraprende una brillante carriera da pianista. Il suo futuro si fa però più cupo quando la minaccia fascista dell'Ombra Bruna incombe sull'Europa all'alba della Seconda Guerra Mondiale.

Taiga, 2004: Kate Walker sopravvive come meglio può nella miniera di sale in cui è stata imprigionata, fino a quando un tragico evento la spinge a partire per una nuova avventura alla ricerca della sua identità.

Pagina Steam di Syberia: The World Before - Prologue.