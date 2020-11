Marvel's Spider-Man: Miles Morales: il primo voto è molto buono

Emersa la prima recensione di Marvel's Spider-Man: Miles Morales per PS5, pubblicata su Metro.co.uk, che ha premiato il gioco con un 8 / 10. Probabilmente la testata inglese ha bucato l'embargo imposto da Sony, a meno che non abbia degli accordi specifici con la multinazionale giapponese. In breve il gioco ha gli stessi punti di forza e gli stessi difetti dello Spider-Man originale, solo con una grafica migliore e una durata inferiore.

Tra gli elementi positivi spiccano proprio il lato estetico, arricchito da un ottimo uso del ray tracing, e i caricamenti ultra rapidi, probabilmente l'elemento più next-gen del gioco. Tra i lati negativi vengono segnalati la facilità di fondo, dovuta al sistema di combattimento ultra semplificato, e le troppe somiglianze con la serie Batman: Arkham, difetto già presente in Marvel's Spider-Man (del resto si copiano i migliori).

Da segnalare che la longevità di otto ore non viene considerata un difetto, visto che sostanzialmente stiamo parlando di un'espansione e non di un gioco completamente nuovo.