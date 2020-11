Control Ultimate Edition arriverà su PS5 e Xbox Series X|S nel 2021, conferma Remedy

Control Ultimate Edition, ovvero la versione ottimizzata del gioco per PS5 e Xbox Series X|S, arriverà sulle piattaforme di nuova generazione durante i primi mesi del 2021. Remedy, infatti, ha confermato oggi ufficialmente di aver bisogno di ancora un po' di tempo per poter rendere tutto perfetto.

Coloro che desideravano giocare a questa affascinante avventura su PS5 e Xbox Series X|S dovranno aspettare ancora qualche mese. Lo sviluppatore nordico e 505 Games, infatti, vogliono fare in modo che tutto sia perfetto e proporre un qualcosa che, magari, è in grado di avvicinarsi al livello qualitativo dell'eccezionale versione PC, senza dubbio uno dei giochi che meglio sfrutta il ray tracing.

"Un aggiornamento da parte del team di sviluppo," dice il messaggio ufficiale su Twitter. "Control Ultimate Edition arriverà sulle piattaforme di nuova generazione nei primi mesi del 2021. Vogliamo che la qualità finale del gioco sia grandiosa e per questo abbiamo bisogno di un po' più di tempo per lavorarci sopra. Grazie per la vostra comprensione e pazienza."

Ricordiamo, inoltre che solo coloro che già posseggono una Ultimate Edition di Control potranno accedere gratuitamente all'upgrade PS5 e Xbox Series X e S. Gli altri, teoricamente, dovranno comprare nuovamente il gioco (o l'upgrade alla versione Ultimate) per poter beneficiare delle novità.

Sapevate che Control è disponibile su Switch attraverso il cloud gaming?