GameStop nella bufera per il contest fantozziano su TikTok, ora cancellato

La divisione americana di Gamestop ha infine cancellato il contest fantozziano su TikTok che avrebbe premiato i manager USA con dieci ore di straordinario (pagate, naturalmente). Ancora non è stato annunciato nulla ufficialmente e non sono state date motivazioni al riguardo, ma andando sul sito degli impiegati di GameStop non si trova più nulla sull'iniziativa.

Non è difficile immaginare da cosa derivi la scelta di seppellire il contest, visto che le reazioni della comunità dei videogiocatori alla notizia non sono state per nulla positive. Molti hanno fatto ironia su un premio che sembrava più una punizione, visto che si trattava di lavorare a oltranza nella settimana più impegnativa e faticosa dell'anno, quella del Black Friday.

Probabilmente qualcuno dentro GameStop avrà trovato divertente l'idea di legare un contest per dipendenti a TikTok, così da provare a sfruttare il noto social network per fare un po' di pubblicità alla catena. Solo che non aveva considerato il possibile fraintendimento dell'intera faccenda, che puntualmente è arrivato, con battute, auguri di fallimento e accuse di essere una multinazionale malvagia (ne esistono anche di buone?)

Gli altri premi era comunque normali: un Amazon Echo 8, un Echo Auto e una carta regalo VISA con 100 dollari.