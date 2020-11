GameStop: un concorso interno premia i manager USA con 10 ore di lavoro extra

C'è un concorso tra i manager USA di GameStop che in queste ore sta facendo molto discutere online. Il problema deriva principalmente da come è presentato uno dei premi: "10 ore di lavoro extra durante il Black Friday". In realtà non si tratta di un incentivo pensato per dipendenti stacanovisti: essendo rivolto ai manager, l'azienda offre della forza lavoro aggiuntiva da utilizzare durante un periodo intenso come quello del Black Friday.

Capiamo, però, come il tutto possa essere stato facilmente frainteso. Ma andiamo a ricapitolare.

La divisione USA di GameStop ha avviato un concorso per spingere i sui store manager a creare il video di Tiktok più divertente e originale. Ovviamente, per incentivare la competizione, sono stati messi in palio diversi premi, come un Echo 8, un Echo Auto, una gift card Visa da $100 e, appunto, "10 ore di lavoro addizionali da usare durante la settimana del Black Friday".

Una formulazione che lasciava spazio a interpretazioni sbagliate, come è avvenuto puntualmente. Ovviamente GameStop non fa vincere ai suoi dipendenti un maggior numero di ore di lavoro. Si tratta, infatti, di un budget aggiuntivo per poter avere una mano in più durante il Black Friday, storicamente il periodo più intenso dell'anno. E con le nuove console alle porte, quest'anno si prospetta ancora più delirante. Per questo motivo un commesso in più per 10 ore potrebbe essere di gran lunga il premio più ambito del lotto.

Dalle nostre parti GameStopZing non ha di questi problemi, ma ha decisamente una bella fornitura di statue di Halo Infinite, Dragon Ball o di Nerf di Fortnite.