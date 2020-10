GameStopZing: le statue di Halo Infinite, Dragon Ball o i Nerf di Fortnite stanno arrivando

L'autunno di GameStopZing sarà ricchissimo, ma non solo di videogiochi. In queste ore stiamo pensando a PS5 o Xbox Series X e S, ma nelle prossime settimane arriveranno anche tanti oggetti da collezione che faranno sicuramente gola agli appassionati. Parliamo di una bella Action Figures di Halo Infinite, tante statue di Gogeta e gli altri eroi di Dragon Ball o i il set di fucili Nerf dedicati a Fortnite.

Cominciamo, per esempio, dalla Figure Halo Infinite di Master Chief in Esclusiva GameStop. Si tratta di uno dei pezzi pregiati che avrebbero dovuto arrivare in concomitanza con Halo Infinite. Il gioco, per il momento, è disperso nello spazio, questa action figure di 26cm arrverà, invece, puntualmente l'10 novembre 2020. A questo indirizzo potrete trovare tutte le informazioni.

Un altro grande gioco in arrivo questo autunno è Assassin's Creed Valhalla. Da GameStopZing arriverà il 10 novembre la statua Eivor Morso di Lupo, una figure di 25cm della collezione Ubicollectibles. A questo indirizzo potrete scoprire tutti i dettagli, come per esempio il fatto che sblocca una serie di tautaggi nel videogioco.

Non è una nuova uscita, ma The Last of Us 2 girerà meglio su PS5. Il 6 novembre arriverà da GameStopZing la statua da collezionisti di The Last Of Us Parte II chiamata Ellie Con Arco. Si tratta di una statua di 20cm nata dalla collaborazione di Naughty Dog e Dark Horse. Questa splendida figure è stata scolpita dagli artisti di Naughty Dog e realizzata e dipinta da Gentle Giant Studios. La potete trovare a questo indirizzo.

Cambiando completamente genere, da GameStopZing potrete trovare anche il set di fucili Nerf dedicato a Fortnite. Alla pagina dedicata potrete trovare il Nerf Fortnite - Cecchino Basr-L, il Nerf Fortnite - AR-L e infine il Nerf Fortnite - Blaster GL. In questo modo potrete replicare le battaglie e le emozioni del gioco di Epic Games in tutta sicurezza anche a casa.

Dragon Ball Z è una delle serie più amate, non importa che si sia videogiocatori o meno. Da GameStopZing si possono trovare tante statue Ichibansho Dragon Ball Rising Fighters alte 18cm. La nostra preferita è la figure Dragon Ball - Super Saiyan Gogeta, visibile a questo indirizzo, ma ci sono anche Majin Bu, Broly Super Saiyan e ovviamente Goku.

Ultime, ma non ultime, troverete le Carte Collezionabili Pokémon. Oltre ad un grande assortimento di set vecchi e nuovi, a partire dal 13 ottobre arriverà da GameStopZing il Set Allenatore Fuoriclasse Spada e Scudo: Voltaggio Sfolgorante. Si tratta di un'edizione speciale che contiene:

8 buste dell'espansione Spada e Scudo - Voltaggio Sfolgorante del GCC Pokémon

65 bustine protettive con Pikachu nella sua forma Gigamax

45 carte Energia del GCC Pokémon

1 guida giocatore per l'espansione Spada e Scudo - Voltaggio Sfolgorante

1 regolamento del GCC Pokémon

6 dadi segnalini danno

1 dado lancia-moneta valido per le gare

2 segnalini delle condizioni speciali in plexiglas

1 cofanetto da collezione dotato di quattro divisori per conservare e organizzare tutto il contenuto

1 carta codice per il Gioco di Carte Collezionabili Pokémon Online

A questo indirizzo potrete trovare tutte le informazioni necessarie, oltre che tutti gli altri set in arrivo nelle prossime settimane.

Ovviamente le novità non si esauriscono qui. A questo indirizzo potrete trovare tutti i nuovi arrivi di GameStopZing, dai videogiochi al merchandise.