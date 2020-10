Xbox Series X, l'unboxing ufficiale di Multiplayer.it in video!

Xbox Series X è protagonista del nostro nuovo unboxing, con un video in cui vi mostriamo la fatidica apertura della scatola della console da parte della redazione di Multiplayer.it.

Nella fattispecie, incaricato dell'accurata apertura della scatola di Xbox Series X e della presentazione di tutti i suoi elementi interni è Pierpaolo Greco, che vedete nel video qui sopra particolarmente accurato nell'elegante presentazione prodotta dalla premiata ditta Multiplayer.it.

Si parte dall'analisi della confezione e dei suoi elementi estetici esterni e si passa poi al sodo: aperta la bella confezione, compaiono i suoi contenuti interni, che sono poi gli elementi che ci interessano maggiormente.

La scatola si apre con un coperchio tipo clamshell che mette subito in evidenza la console, all'interno di una ulteriore confezione interna chiusa da una fascetta promozionale con lo slogan "Power Your Dreams" e un breve libretto di istruzioni per una veloce installazione.

Xbox Series X emerge dunque da una copertura antipolvere e viene posizionata sul tavolo, ulteriormente mostrata in ogni suo dettaglio da Pierpaolo con grande attenzione ad ogni singolo anfratto e porta presente, menzionando peraltro anche la famosa scheda di memoria d'espansione da parte di Seagate, in grado di incrementare la memoria interna di 1TB.

Il nostro frontman poi si concentra su altri aspetti del design di Xbox Series X, dalla griglia superiore al piedistallo che non può essere rimosso, mostrando peraltro la console sia in verticale che tenuta in orizzontale, dando dunque un'idea di come si presenti la macchina in entrambe le situazioni.

Aperto il vano ulteriore nella confezione, vengono poi estratti i cavi e il controller di Xbox Series X e Series S, che abbiamo peraltro analizzato nel dettaglio con la sua recensione di oggi, per la conclusione dell'unboxing. Il resto sta a voi, con l'uscita della console fissata per il 10 novembre 2020 con i giochi di lancio confermati oggi da Microsoft.