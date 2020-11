PS5: Mediaworld consentirà di trasformare il PickUp in spedizione nelle Zone Rosse

Da alcune informazioni che ci sono state fornite da un nostro utente, Marco Seghizzi, sembra che Mediaworld si stia preparando per poter gestire nel miglior modo possibile il lancio di PS5. La catena di negozi, infatti, sembra stia aspettando l'ufficialità del DPCM per consentire a tutti i suoi utenti all'interno di una Zona Rossa di trasformare la prenotazione PickUp di PlayStation 5 in una spedizione a casa.

Si tratterebbe di una mossa molto intelligente e assennata da parte della catena che, da una parte, non perderebbe degli importanti introiti e dall'altra consentirebbe di avere migliaia di clienti soddisfatti.

Per il momento l'informazione viene diramata attraverso il servizio clienti della catena, dato che l'ufficialità, ovviamente, potrà essere data solo dopo che il nuovo DPCM diventerà ufficiale e si capirà come i diversi territori saranno classificati. A quel punto tutti gli utenti all'interno delle cosiddette Zone Rosse dovrebbero ricevere una mail nella quale viene spiegato loro come convertire la propria prenotazione PickUp in una spedizione a casa.

Nella giornata di ieri, inoltre, abbiamo visto come MediaWorld si stia portando avanti anche con le spedizioni, una cosa che lascia ben sperare per la tempestività delle consegne.

Sappiamo che in questo momento le priorità siano altre, ma proprio per questo una bella notizia ogni tanto non fa male.

Voi avete già ricevuto informazioni utili?