PlayStation Store: offerte su centinaia di giochi indie e Crash Bandicoot 4

Il PlayStation Store ha lanciato una serie di offerte dedicate ai titoli indie per PS4, tra i quali alcuni piccoli capolavori che vi farà sicuramente piacere recuperare e giocare, con in mezzo anche Crash Bandicoot 4: It's About Time.

Gli sconti sono applicati anche a giochi molto recenti, quindi è sicuramente il caso di dargli uno sguardo per andare alla ricerca di qualche affare. Considerate che li potrete giocare anche su PS5, nel caso riusciate a mettere le mani sulla console next-gen (fatto non scontato, visto che sta andando a ruba e le scorte sono esaurite da giorni).

Tra i giochi in offerta spiccano: il recentissimo Spelunky 2, venduto a 15,99€ invece di 19,99€, ossia con il 20% di sconto; Celeste, venduto a 7,99€ invece di 19,99e (-60%, da notare che è la prima volta che va in offerta dal lancio avvenuto nel 2018); il recentissimo Windbound, venduto a 22,49€ invece di 29,99€ (-25%); Panzer Dragoon: Remake, venduto a 16,74€ invece di 24,99€ (-33%).

Come già detto, tra le offerte ha trovato spazio anche un tripla A: Crash Bandicoot 4: It's About Time è infatti venduto a 52,49€ contro i 69,99€ del prezzo base (-25%). Per il resto vi consigliamo anche The Last Campfire di Hello Games, venduto a 11,99€ (10,49 se siete abbonati Plus) contro i 14,99€ del prezzo base (-20%) e Creaks di Amanita Design, venduto a 13,99€ invece di 19,99€ (-30%).

Sicuramente cercando bene troverete anche altro, dato che i titoli in offerta sono moltissimi. Consultate questa pagina per scoprirli tutti.