Monster Hunter Rise: la Great Sword si mostra in questo gameplay trailer su Switch

Capcom ha pubblicato un nuovo gameplay trailer incentrato sulla Great Sword, una delle armi più iconiche dell'universo di Monster Hunter Rise. Si tratta di 6 minuti di gioco presi, ovviamente, direttamente dalla versione Nintendo Switch.

Monster Hunter Rise, infatti, è atteso il 26 marzo 2021 in esclusiva sulla console ibrida di Nintendo.

Nel video possiamo ammirare la rinnovata capacità di movimento dei protagonisti, capaci non solo di arrampicarsi su praticamente tutte le superfici, ma anche di usare il rampino per velocizzare l'arrampicata o per dondolarsi dagli alberi. Si potrà anche cavalcare un fedele cagnolone per velocizzare gli spostamenti da un'area alla successiva della mappa.

Queste nuove abilità cambiano anche il level design del gioco, meno dipendente dagli stretti corridoi necessari per passare da un'area alla successiva. Il gameplay appare dunque molto più dinamico che in passato, nonostante nel cuore l'esperienza sia la medesima, fatta di feroci battaglie contro enormi mostri corazzati, da preparare con attenzione e da portare a termine con gli amici.

Questo video di gameplay è incentrato sulla Great Sword, una delle armi più iconiche della serie, capace di coniugare una buona forza di attacco con una discreta mobilità.

Nel video si possono anche vedere alcuni dei tanti mostri che sarà possibile incontrare in Monster Hunter Rise. Il livello grafico non sarà all'altezza di Monster Hunter World, ma appare già sufficientemente dettagliato e solido da garantire un'esperienza all'altezza delle aspettative.

Come vi sembra il gioco?