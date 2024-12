Monster Hunter Rise + Sunbreak è in sconto a un ottimo prezzo su Instant Gaming per il Black Friday

Avete ancora poco tempo per approfittare delle promozioni del Black Friday lanciate da Instant Gaming, che permettono di risparmiare più del solito su numerosi giochi per PC. Se non riuscite proprio ad attendere il lancio di Monster Hunter Wilds a fine febbraio, tra gli sconti più interessanti vi segnaliamo il bundle con Monster Hunter Rise e la sua maxi-espansione Sunbreak al prezzo di 12,99 euro. Applicata l'IVA italiana al 22% abbiamo un totale di 15,85 euro. Se siete interessati potrete raggiungere la pagina dedicata di Instant Gaming a questo indirizzo oppure cliccando sul box che trovate qui sopra.