Non c'è dubbio: Indiana Jones e l'Antico Cerchio sarebbe stata un'eccellente esclusiva Xbox, ma come sappiamo l'avventura in prima persona sviluppata da MachineGames svolgerà alla fine un ruolo ben diverso.

La versione PS5 del gioco è infatti già stata annunciata, prima ancora dell'uscita sulle piattaforme Microsoft, al fine di dimostrare il valore della casa di Redmond come publisher piuttosto che come produttore di console.

Un aspetto, quest'ultimo, passato ormai in secondo piano, dopo due generazioni perse di fila. Sia chiaro: Phil Spencer ci ha provato a rimediare al disastro dell'ultima gestione Mattrick, anche con strategie aggressive come il concetto stesso del Game Pass, ma non ha funzionato.

E così l'enorme investimento effettuato per l'acquisizione di Activision Blizzard, che nella mente degli utenti Xbox avrebbe finalmente consentito alla loro piattaforma di recuperare terreno grazie ai contenuti esclusivi che l'operazione poteva garantire, si è rivelata qualcosa di ben diverso.

A fronte di un impegno così oneroso, infatti, Spencer è stato evidentemente richiamato all'ordine dai vertici dell'azienda, che hanno preteso un piano di rientro molto rapido e concreto piuttosto che un tentativo di crescita sul lungo periodo.

Le concessioni che Xbox ha fatto a Sony (e Nintendo) sul fronte del suo catalogo di esclusive first party rappresentano la conferma di un percorso che non sappiamo esattamente dove porterà la divisione gaming di Microsoft, e da questo punto di vista Indiana Jones e l'Antico Cerchio si pone come il tassello più importante del puzzle costruito finora.