Indiana Jones esclusiva Xbox? Come Spider-Man su PlayStation, ha detto Phil Spencer

I rappresentanti legali della FTC hanno chiesto a Phil Spencer di spiegare i motivi per cui Indiana Jones è un'esclusiva Xbox, visto che il progetto in origine sarebbe dovuto essere multipiattaforma, al che il CEO di Microsoft Gaming ha risposto citando l'esclusiva di Spider-Man su PlayStation.

Stando alle parole di Spencer, che nel corso della medesima udienza ha dovuto spiegare agli avvocati della FTC cos'è un'acquisizione, le ragioni dietro l'esclusiva sono molto semplici: il desiderio di legare un personaggio famoso a Xbox, appunto come Sony ha fatto con Spider-Man.

È incredibile come Spencer sia stato il primo a porre la questione, ma tanto gli addetti ai lavori quanto i semplici utenti si sono chiesti più volte, in questi mesi, come mai si sia discusso in maniera polemica degli accordi per i giochi disponibili in esclusiva su Xbox senza però citare le strategie di Sony e Nintendo, che da questo punto di vista sono molto più aggressive.

Il capo della divisione Xbox si è trovato ad affrontare l'argomento anche e soprattutto quando ha parlato di Sony come un concorrente ostile e aggressivo sulle esclusive, citando in tale frangente il fatto che "Nintendo Switch e PlayStation hanno entrambe un numero significativamente più alto di esclusive" rispetto a Microsoft.