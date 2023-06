Final Fantasy 16, il nuovo trailer del gioco è pieno di atleti e sportivi famosi

Final Fantasy 16 è un gioco per tutti: sembra questo il messaggio alla base del nuovo trailer del gioco, intitolato non a caso "Welcome to Final Fantasy 16", in cui figurano diversi atleti e sportivi famosi, tutti rigorosamente appassionati di videogiochi.

Si va dal calciatore canadese Alphonso Davies alla giocatrice di basket Angel Reese, dal pilota di Formula 1 Pierre Gasly al giocatore di football americano George Kittle, passando per la superstar WWE Xavier Woods, la ginnasta Suni Lee, il calciatore brasiliano Gabriel Martinelli e la calciatrice inglese Alessia Russo.

Insomma, una squadra di tutto rispetto per promuovere le caratteristiche e le peculiarità che hanno reso Final Fantasy 16 uno dei giochi della serie con la media Metacritic più alta, nonché ovviamente uno straordinario successo.

In attesa dei numeri ufficiali da parte di Square Enix, un noto analista sostiene che Final Fantasy 16 spingerà le vendite di PS5 grazie alle sue straordinarie qualità e alla sua natura di esclusiva di primo piano per la console Sony.

Avete letto la nostra recensione di Final Fantasy 16, vero?