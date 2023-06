Final Fantasy 16 spingerà le vendite di PS5, dice un noto analista

Final Fantasy 16 contribuirà a spingere le vendite di PS5, secondo il noto analista Daniel Ahmad, che ha citato diversi fattori per cui il titolo prodotto da Square Enix dovrebbe avere un effetto positivo sui numeri della console Sony.

Capace di ottenere una delle medie Metacritic più alte fra i più recenti giochi della saga, Final Fantasy 16 ha infatti tutte le carte in regola per imporsi come un grande successo e vanta una demo su PlayStation Store che consente a chiunque di verificare le qualità dell'esperienza.

Proprio i tantissimi feedback positivi provenienti dagli utenti che hanno provato la demo di Final Fantasy 16, ma anche e soprattutto il fatto che si tratta della prima, importante esclusiva PS5 proveniente dalle terze parti, dovrebbero determinare un'influenza diretta sulle vendite della console.

"Ci aspettiamo che una combinazione delle maggiori scorte di PlayStation 5, i feedback positivi per la demo e il lancio della prima esclusiva third party di grande rilevanza per PS5 possano contribuire a far crescere le vendite della console nel corso del prossimo mese", ha detto Ahmad.

