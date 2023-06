Final Fantasy 16: demo disponibile da oggi, data e orario di sblocco e nuovo trailer

Square Enix ha tenuto nella nottata il suo evento di celebrazione pre-lancio di Final Fantasy 16, durante il quale è stata annunciata l'uscita della demo fissata per oggi, 12 giugno 2023, insieme a un nuovo trailer di presentazione chiamato "Ascension".

Per la precisione, come riportato nello schema visibile qui sotto, la demo sarà disponibile oggi, 12 giugno 2023, alle ore 10:00 per quanto riguarda l'orario italiano.

Final Fantasy 16: lo schema dei tempi di lancio della demo

Come riferito in precedenza, la demo di Final Fantasy 16 è piuttosto sostanziosa e consente di provare il Prologo del gioco incentrato sulla gioventù del protagonista Clive, per circa due ore di gioco.

I salvataggi potranno poi essere conservati e trasferiti nella versione completa di Final Fantasy 16, una volta che questa verrà lanciata il 22 giugno 2023.

Il nuovo trailer Ascension, pubblicato in occasione dell'evento pre-lancio, si concentra molto sul nuovo sistema di combattimento del gioco.

Costruito in collaborazione con Takahisa Taura di PlatinumGames, oltre a specialisti da Capcom, il combattimento di Final Fantasy 16 è molto action rispetto alla tradizione della serie, cosa che appare evidente anche dal nuovo trailer. In questo, Clive si esibisce in combo e sequenze spettacolari, con mosse altamente dinamiche e coreografiche.

Tale spettacolarizzazione raggiunge poi il culmine negli scontri tra gli Eikon, le gigantesche creature che possono essere evocate in combattimento e trasformano l'azione in una sorta di lotta tra kaiju giganteschi.