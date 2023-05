Final Fantasy 16 demo: dettagli su contenuti, durata e trasferimento salvataggi

Dovrebbe ormai mancare poco al lancio della demo di Final Fantasy 16, considerando che questa dovrebbe arrivare prima dell'uscita del gioco, ormai prossima, e che un annuncio potrebbe giungere in occasione del PlayStation Showcase, dunque emergono ulteriori dettagli su contenuti, durata e trasferimento salvataggi di questa versione di prova.

Come riferito in precedenza, la demo di Final Fantasy 16 si concentrerà sulla gioventù di Clive e, in particolare, dovrebbe presentare l'inizio del nuovo capitolo della serie. Secondo quanto riferito da Siliconera, in base anche al blog ufficiale PlayStation, la demo dovrebbe essere proprio la prima porzione della versione definitiva di Final Fantasy 16, mettendo in scena le prime due ore di gioco e dando dunque modo di vedere l'inizio della storia.

La continuità con il gioco completo sarebbe assicurata dalla possibilità di trasferire i salvataggi dalla demo a Final Fantasy 16 in edizione definitiva, cosa che consentirebbe di ripartire precisamente da dove abbiamo dovuto interrompere l'esperienza nella demo, una volta acquistata la versione completa.

A questo punto non resta che attendere l'annuncio del lancio ufficiale, cosa che potrebbe avvenire proprio nel corso del PlayStation Showcase annunciato per domani, 24 maggio 2023, alle ore 22:00, che ovviamente seguiremo in diretta anche qui su Multiplayer.it. Considerando che la data d'uscita di Final Fantasy 16 è fissata per il 22 giugno 2023 e che la demo era prevista arrivare circa due settimane prima del lancio, si tratterebbe forse della prima settimana di giugno come periodo probabile.