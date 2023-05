Xbox Game Pass, maggio 2023: scopriamo i giochi della seconda metà del mese

In attesa dei grandi eventi videoludici di fine primavera e inizio estate, che dovrebbero portare parecchie novità interessanti per il resto dell'anno e quello successivo, Xbox Game Pass continua a proporre nuovi titoli anche in questa seconda metà di maggio 2023, con nove giochi che spaziano tra generi e atmosfere diverse ma tutti decisamente interessanti. In buona parte si tratta di indie, anche in questo caso, ma alcuni di questi possono tranquillamente rappresentare alcuni dei titoli più interessanti del mese, dunque non c'è nulla che debba essere trascurato in questa nuova mandata. Vi ricordiamo anche i giochi che saranno rimossi dal catalogo il 31 maggio 2023 e poi iniziamo la consueta panoramica sui titoli disponibili o in arrivo in queste due settimane.

FIFA 23 (EA Play) - Console e PC, 16 maggio FIFA 23 presenta un maggiore realismo nelle animazioni grazie all'engine rinnovato Non c'è veramente molto da aggiungere al titolo: FIFA 23 è il nuovo capitolo della serie EA diventata ormai un'istituzione, particolarmente nel nostro paese e nella zona europea in generale. Sbaragliata la concorrenza, si tratta ormai della simulazione calcistica di riferimento, in attesa dei cambiamenti che sembrano poter giungere all'orizzonte da nuove proposte e dal cambio di nome e licenze nel prossimo futuro. Intanto, FIFA 23 si presenta come un'evoluzione in linea con i capitoli precedenti: offrendo probabilmente meno novità sostanziali rispetto a quanto visto in altri casi negli anni passati, il gioco si limita a perfezionare il gameplay classico e aggiungere vari nuovi contenuti e ovviamente licenze aggiornate. L'applicazione di HyperMotion2 Technology porta maggiore realismo nelle animazioni, mentre altre variazioni sono legate a FUT e altre dinamiche di gioco.

Supraland Six Inches Under - Console, 18 maggio Supraland Six Inches Under è un bizzarro metroidvania 3D L'uscita a sorpresa di questo mese è stata Supraland Six Inches Under (almeno per ora): annunciato all'humble Games Showcase, la versione console è stata lanciata in tale sede con uno "shadow drop" che l'ha portato al lancio direttamente su Xbox Game Pass, con una sorpresa molto gradita. Diversamente dal capitolo originale, l'ottimo Supraland, questa sorta di spin-off si presenta come un metroidvania in prima persona. Come si conviene a un titolo appartenente a tale genere, ci troviamo all'interno di un'ampia mappa interconnessa con passaggi che possono essere sbloccati con il progredire del personaggio principale. Secondo quanto riferito dagli sviluppatori, Supra Games, il gameplay è composto al 55% di esplorazione, al 40% di puzzle e per il 5% di combattimento, dunque sembra decisamente più impostato sui primi due aspetti rispetto agli scontri. Come il suo predecessore, anche Supraland Six Inches Under è caratterizzato da un certo humour nelle sue varie parti, con la storia che si snoda su un percorso principale e diverse strade secondarie caratterizzate da puzzle più difficili rispetto a quelli di base.

Eastern Exorcist - Console e PC, 18 maggio Eastern Exorcist si basa su leggende e folklore asiatici Tra i titoli più affascinanti e misteriosi di questa mandata c'è Easter Exorcist, un gioco cinese dalle caratteristiche molto interessanti. Intanto si tratta di un action game a scorrimento in 2D, e già questo rappresenta un'ottima base di partenza, a cui va aggiunta la particolare ambientazione scelta dal team Wildfire: Eastern Exorcist richiama infatti leggende e folclore della tradizione classica cinese, elementi che hanno sempre un enorme fascino e che possono adattarsi particolarmente bene a certe tipologie di giochi. Nel ruolo di un esorcista combattente, ci ritroviamo ad esplorare varie ambientazioni ed eliminare orde di creature demoniache, utilizzando arti marziali, armi bianche, abilità e magie varie in combattimenti spettacolari. L'impostazione 2D mette in scena un gioco d'altri tempi, con una accurata realizzazione a mano di personaggi e animazioni, richiamando anche lo stile artistico degli antichi dipinti cinesi.

Ghostlore - Console, 18 maggio Ghostlore ha un aspetto molto particolare Già disponibile in Game Preview in versione PC, Ghostlore arriva questo mese in versione completa anche su console. Definito un "eastpunk" action RPG, il gioco ci mette nei panni di un combattente intento a cacciare mostri e completare quest all'interno di un mondo ispirato al folclore del Sud Est Asiatico. L'ambientazione è molto particolare, sia per la presenza di creature mitologiche e inquietanti ma calate in una realtà moderna, sia perché il tutto è rappresentato con un'inquadratura isometrica ma sfruttando un 2D classico in pixel art, che richiama un tipo di rappresentazione tradizionale ma mettendo in scena soggetti totalmente inediti e originali. Ne viene fuori un bizzarro mix di elementi, che vanno dalla tradizione più antica dell'Asia sudorientale ad ambientazioni semi-contemporanee, con un uso dei colori particolarmente vivace e disinvolto. Ghostlore è un action RPG hack and slash che richiama la tradizione di Diablo e simili, con 6 classi di partenza da far evolvere e modificare in maniera piuttosto profonda.

Planet of Lana - Console e PC, 23 maggio L'affascinante atmosfera di Planet of Lana Uno degli indie più interessanti di questa prima parte del 2023 è sicuramente Planet of Lana, un action adventure con elementi platform che richiama un po' lo stile di Playdead come gameplay ma che si basa su tutt'altre ispirazioni per quanto riguarda atmosfere ed estetica. Opera prima del team svedese Wishfully Studios, Planet of Lana racconta l'affascinante storia di una giovane ragazza e della piccola creatura che l'accompagna in una "odissea aliena", nel tentativo di salvare il proprio mondo da un'invasione di macchine intenzionate a sfruttarne le risorse. Il contrasto tra le bellezze naturali del pianeta e l'avanzata delle oscure strutture tecnologiche è un elemento caratterizzante del gioco, ma più che di guerra qui si parla di viaggio, esplorazione e scoperta, nonché di soluzione di enigmi che portano una ragazza indifesa a superare sfide incredibili, con l'aiuto del bizzarro Mui. Un action adventure classico e curatissimo, che rappresenta davvero uno dei giochi di principale interesse in questo periodo.

Cassette Beasts - Console, 25 maggio Cassette Beasts è uno strano mix tra RPG a turni e Pokémon A breve distanza dall'arrivo su PC Game Pass, arriva anche su console l'ottimo Cassette Beasts, RPG ibrido con qualcosa di veramente particolare. Si tratta, anche in questo caso, di quello che può essere definito un gioco di ruolo open world con combattimenti a turni, ma la sua particolare meccanica lo rende vicino a Pokémon, e già questo è un elemento interessante. Anche qui ci troviamo a combattere con creature strane e cercare di intrappolarne in cassette da utilizzare poi in battaglia, il tutto con un sistema di combattimento che sembra trarre le fondamenta dalla celebre serie Nintendo ma con qualche aggiunta interessante. A sostenere al meglio il tutto è però la sua particolare caratterizzazione grafica, che richiama un po' lo stile "HD-2D" ma con un taglio particolare e più vicino al bitmap pixelloso dei vecchi Pokémon, con momenti di animazione in pieno stile anime nipponico. Potete conoscerlo meglio nella nostra recente recensione di Cassette Beasts.

Massive Chalice - Console e Cloud, 25 maggio Massive Chalice è l'ottimo approccio di Double Fine allo strategico fantasy A dimostrazione dell'eclettismo del team, Massive Chalice è un interessante esperimento di Double Fine nell'ambito dello strategico a turni ad ambientazione fantasy. Nel gioco ci troviamo a controllare un manipolo di eroi appartenenti a tre classi differenti, nel tentativo di debellare un'incombente e misteriosa forza oscura chiamata Cadence che grava sul regno, la cui unica speranza è il grande calice contenuto nel castello reale, da difendere a tutti i costi. Massive Chalice deve molto alla serie XCOM, in termini di meccanica di combattimento e gestione dei personaggi e del regno nelle diverse fasi tra scontro sul campo e costruzione della base. Sebbene possa sembrare un titolo meno fuori dalle righe rispetto ad altri del team, Massive Chalice ha comunque le sue idee particolari, come il fatto di poter pensionare forzatamente alcuni combattenti per farli dedicare alla riproduzione e avere così nuove e promettenti leve figlie d'arte da impiegare nella secolare guerra, considerando anche la presenza della morte permanente per i personaggi e dell'eventuale morte di vecchiaia.

Railway Empire 2 - Console, PC e Cloud, 25 maggio Railway Empire 2 consente di costruire il nostro impero su ferrovia C'è qualcosa di magico nelle simulazioni di treno, ancora di più in quei "tycoon" in grado di mischiare la creatività con la gestione economica e, soprattutto il semplice fascino che deriva dalla contemplazione di questi magici macchinari su binario. Railway Empire 2 è un altro esempio di questo sotto-genere che conta ormai diversi esponenti, riprendendo la tradizione classica di Sid Meier e compagni. In questo caso si tratta del nuovo capitolo dell'ottima interpretazione fornita da Gaming Minds Studio della simulazione di ferrovie, che si basa soprattutto sulla gestione economica e logistica dei trasporti, senza disdegnare però la progettazione e la costruzione vera e propria. In generale, si presenta come uno dei titoli più completi e avanzati in questo settore, e non è cosa da poco: il lancio direttamente su Game Pass al day one può consentire anche a chi non è avvezzo al genere di testare questa tipologia di gioco, scoprendo magari una nuova passione in ambito ferroviario.