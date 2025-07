Descenders Next è stato lanciato a sorpresa in versione definitiva, disponibile anche su Game Pass

Il publisher RageSquid e il team No More Robots hanno lanciato praticamente a sorpresa Descenders Next nelle ore scorse, disponibile in versione definitiva e dunque fuori dall'accesso anticipato nel quale era disponibile dallo scorso dicembre, e inserito direttamente anche nel catalogo di Game Pass.

Espandendo il concetto del primo Descenders, titolo incentrato sul downhill, ovvero una particolare disciplina ciclistica nella quale si prende parte a corse in discesa a folli velocità, Descenders Next propone la medesima disciplina ma espandendola su diverse tipologie di "veicoli" in grado di accumulare grandi velocità su percorsi in discesa.

Annunciato lo scorso agosto e lanciato in beta aperta su PC a dicembre, si tratta di un seguito diretto di Descenders, che a sua volta era stato inserito all'interno del catalogo del servizio su abbonamento Microsoft incontrando un buon successo proprio attraverso questo canale specifico, cosa che evidentemente ha spinto No More Robots a rimanervi legato, andando di fatto ad arricchire la seconda ondata dei giochi di luglio con un'aggiunta inaspettata.