Fallout: Bakersfield è un'incredibile mod di DOOM che trasforma completamente il gioco, visibile in trailer

Quello che vedete qui sotto è un trailer di presentazione di Fallout: Bakersfield, che sembra una sorta di capitolo della serie Bethesda ma è in verità un'incredibile mod di DOOM, che trasforma completamente il gioco originale per mettere in scena qualcosa di totalmente diverso, una sorta di incrocio fra boomer shooter e Fallout.

Sviluppato da Alexander "Red888guns" Berezin come progetto di passione incentrato sull'originale Fallout del 1997, con l'intenzione di ricreare la città dei ghoul attraverso il GZDoom Engine, Fallout: Bakersfield è cresciuto in maniera notevole, diventando un progetto davvero molto interessante.

Anche la messa in scena è davvero notevole: il trailer si apre con quella che sembra essere una sequenza video in FMV, ma si tratta in verità di tutti elementi costruiti con l'engine di gioco, dunque gameplay effettivo.