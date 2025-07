Gli incassi di Superman hanno superato quota 406 milioni di dollari

Superman ha totalizzato incassi per oltre 406 milioni di dollari a livello globale, e nonostante un calo del 54% rispetto alla settimana di debutto rimane in testa alla classifica dei film più visti, davanti a I Puffi, So cos'hai fatto ed Eddington.

Alla luce del budget della pellicola diretta da James Gunn, pari a 225 milioni di dollari, sembra che tutto stia procedendo per il meglio e che il Superman interpretato da David Corenswet abbia fatto breccia fra i numerosi appassionati del supereroe di casa DC.

Chiaramente il destino del nuovo DC Universe creato proprio da Gunn è strettamente legato ai risultati di questo film di debutto, ma i timori di un clamoroso flop sembrano ormai scongiurati e sarà interessante vedere fin dove questa nuova trasposizione dedicata all'Uomo d'Acciaio riuscirà a spingersi.

Per quanto riguarda gli altri film di maggior successo, il debutto migliore è stato quello di So cos'hai fatto, che ha visto il ritorno di Freddie Prinze Jr. e Jennifer Love Hewitt nei rispettivi ruoli per un effetto nostalgia che però non sembra aver prodotto risultati strabilianti.