Amazon Audiblie costa solo 0,99€ per i primi tre mesi: la promozione terminerà tra non troppo

L'estate è perfetta per leggere, ma non a tutti piace passare il tempo con un romanzo in mano: una soluzione alternativa è usare un servizio per audiolibri come Audible. Se non l'avete mai utilizzato e siete sempre in dubbio se valga la pena abbonarsi, sappiate che è ora in corso una promozione veramente interessante: potete pagare solo 0,99€ al mese per i primi tre mesi e usare il servizio completo. Per non perdere l'occasione di questa promozione dovete solo andare a questa pagina, oppure usare il riquadro che vedete qui sotto. La promozione è valida fino a fine luglio 2025, ma non tutti possono accedervi: se siete già iscritti non potete allungare il vostro abbonamento e se avete appena usato una prova gratuita probabilmente non potrete sfruttare la promozione. Alcune volte però Amazon fa una eccezione e vi consigliamo quindi di andare sulla pagina sopra indicata per vedere se l'offerta appare.