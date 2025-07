Completa la tua Switch 2 con la telecamera Nintendo in offerta su Amazon

Su Amazon, oggi, è disponibile una promozione che prevede un'offerta attiva con sconto del 15% sulla telecamera per Nintendo Switch 2 che viene messa in vendita al costo totale e finale d'acquisto di 51,20€ . Acquista la telecamera per Nintendo Switch 2 direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina prodotto cliccando sul box dedicato: Grazie a questa telecamera, potrai comparire direttamente sullo schermo mentre giochi ai tuoi titoli preferiti, partecipando a chat video in tempo reale con i tuoi amici. Si tratta di una delle innovazioni su cui la stessa Nintendo ha deciso di puntare di più , dedicando ampio spazio a questa funzione e a questo gadget durante la presentazione della nuova console.

Tutti i dettagli della telecamera per Nintendo Switch 2

Che si tratti di una partita competitiva o di una sessione cooperativa, la telecamera porta l'esperienza multiplayer a un nuovo livello, creando l'atmosfera di una vera stanza di gioco condivisa. E se preferisci giocare in compagnia sullo stesso divano, potrai usare la telecamera anche durante il multiplayer locale, nei titoli compatibili.

Nintendo Switch 2 con telecamera

Grazie al Filtro Famiglia per Nintendo Switch 2, l'utilizzo della telecamera è controllato e sicuro per tutti, anche per i più piccoli. I genitori potranno gestire facilmente le impostazioni per garantire un ambiente di gioco sereno e protetto. Per ulteriori approfondimenti ti invitiamo a dare uno sguardo alla nostra recensione di Switch 2.