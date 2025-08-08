0

LEGO Super Mario Kart: Officina di Toad è in sconto, un perfetto regalo per i più piccoli e i fan di Mario

Le offerte di Amazon di oggi ci propongono uno sconto per un set LEGO Super Mario Kart: Officina di Toad che pare proprio essere un perfetto regalo per i fan del personaggio Nintendo e dei più giovani.

08/08/2025
Il set LEGO Super Mario Kart: Officina di Toad e il prezzo 29€

Come ogni giorno Amazon Italia mette a disposizione svariati prodotti interessanti e ora è il momento di LEGO Super Mario Kart: Officina di Toad. L'offerta attuale garantisce uno sconto pari al 25%, se calcolato in rapporto al prezzo consigliato ufficiale. Potete vedere tutti i dettagli raggiungendo la pagina prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Per completezza, indichiamo che il prezzo consigliato ufficiale secondo Amazon è 39,99€. La spedizione è gestita da Amazon e il prezzo attuale non è il più basso di sempre per la piattaforma, ma la differenza è di solo due euro.

Che cosa è incluso in LEGO Super Mario Kart: Officina di Toad

I contenuti della confezione di LEGO Super Mario Kart: Officina di Toad:

  • 2 Toad giocattolo (pit stop) con la tuta blu da meccanico
  • accessori assortiti per modificare i veicoli giocattolo
  • l'auto da corsa kart Fulmine personalizzabile
  • piattaforma elevatrice per auto e monta pneumatici
Gli altri set compatibili di LEGO Mario

Il set permette il posizionamento di altri elementi LEGO Mario, come i personaggi Mario, Luigi e Peach, oltre che i set che vedete nell'immagine qui sopra. In questa confezione trovate tutto ciò di cui avete bisogno per costruire un kart e personalizzarlo liberamente, così da far divertire i più piccoli.

