LEGO Super Mario Kart: Officina di Toad è in sconto, un perfetto regalo per i più piccoli e i fan di Mario

Come ogni giorno Amazon Italia mette a disposizione svariati prodotti interessanti e ora è il momento di LEGO Super Mario Kart: Officina di Toad. L'offerta attuale garantisce uno sconto pari al 25%, se calcolato in rapporto al prezzo consigliato ufficiale. Potete vedere tutti i dettagli raggiungendo la pagina prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Per completezza, indichiamo che il prezzo consigliato ufficiale secondo Amazon è 39,99€. La spedizione è gestita da Amazon e il prezzo attuale non è il più basso di sempre per la piattaforma, ma la differenza è di solo due euro.
Che cosa è incluso in LEGO Super Mario Kart: Officina di Toad
I contenuti della confezione di LEGO Super Mario Kart: Officina di Toad:
- 2 Toad giocattolo (pit stop) con la tuta blu da meccanico
- accessori assortiti per modificare i veicoli giocattolo
- l'auto da corsa kart Fulmine personalizzabile
- piattaforma elevatrice per auto e monta pneumatici
Il set permette il posizionamento di altri elementi LEGO Mario, come i personaggi Mario, Luigi e Peach, oltre che i set che vedete nell'immagine qui sopra. In questa confezione trovate tutto ciò di cui avete bisogno per costruire un kart e personalizzarlo liberamente, così da far divertire i più piccoli.