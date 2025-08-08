L’oscura trama di Cronos: The New Dawn spiegata in un nuovo video di approfondimento

Bloober Team ha pubblicato un nuovo video dedicato a Cronos: The New Dawn, in cui gli sviluppatori approfondiscono la trama di questo inquietante survival horror post-apocalittico.
La storia si svolge tra un futuro distopico e la Polonia industriale degli anni '80. Il giocatore interpreta il Transitante, un agente di una misteriosa organizzazione chiamata Il Collettivo, incaricato di viaggiare indietro nel tempo fino al momento del cataclisma noto come Il Cambiamento. Questo evento ha trasformato gli esseri umani in creature mostruose chiamate Orfani. Il compito del protagonista non è certo una passeggiata: deve recuperare le anime di individui speciali (un processo per nulla indolore), essenziali per portare a termine il piano del Collettivo, ancora avvolto nel mistero.
Chi "salveremo" e chi lasceremo andare?
Il gioco si sviluppa lungo due linee temporali: una realtà retrofuturistica e decadente nel futuro, dove l'umanità è quasi estinta, e il quartiere di Nowa Huta a Cracovia, sull'orlo del collasso. Il giocatore potrà scegliere quali anime assorbire e quali lasciar andare. Queste scelte influenzano non solo la narrazione, ma anche il gameplay, poiché ogni anima conferisce potenziamenti unici al protagonista. Starà a voi decidere se seguire il cuore o optare per ciò che è più vantaggioso per sopravvivere.
Un elemento centrale è il rapporto con il Custode, un altro Transitante che risiede nell'hub principale. La sua visione del mondo è diametralmente opposta a quella del protagonista, e le interazioni con lui promettono di aggiungere tensione e profondità alla storia. Durante l'avventura incontreremo anche altri personaggi secondari, con Bloober Team che ha dichiarato di aver dedicato particolare attenzione alla costruzione di relazioni credibili e coinvolgenti.
Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Cronos: The New Dawn sarà disponibile dal 5 settembre per PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2.