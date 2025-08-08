L’oscura trama di Cronos: The New Dawn spiegata in un nuovo video di approfondimento

La storia si svolge tra un futuro distopico e la Polonia industriale degli anni '80 . Il giocatore interpreta il Transitante, un agente di una misteriosa organizzazione chiamata Il Collettivo, incaricato di viaggiare indietro nel tempo fino al momento del cataclisma noto come Il Cambiamento . Questo evento ha trasformato gli esseri umani in creature mostruose chiamate Orfani. Il compito del protagonista non è certo una passeggiata: deve recuperare le anime di individui speciali (un processo per nulla indolore), essenziali per portare a termine il piano del Collettivo, ancora avvolto nel mistero.

Chi "salveremo" e chi lasceremo andare?

Il gioco si sviluppa lungo due linee temporali: una realtà retrofuturistica e decadente nel futuro, dove l'umanità è quasi estinta, e il quartiere di Nowa Huta a Cracovia, sull'orlo del collasso. Il giocatore potrà scegliere quali anime assorbire e quali lasciar andare. Queste scelte influenzano non solo la narrazione, ma anche il gameplay, poiché ogni anima conferisce potenziamenti unici al protagonista. Starà a voi decidere se seguire il cuore o optare per ciò che è più vantaggioso per sopravvivere.

Un elemento centrale è il rapporto con il Custode, un altro Transitante che risiede nell'hub principale. La sua visione del mondo è diametralmente opposta a quella del protagonista, e le interazioni con lui promettono di aggiungere tensione e profondità alla storia. Durante l'avventura incontreremo anche altri personaggi secondari, con Bloober Team che ha dichiarato di aver dedicato particolare attenzione alla costruzione di relazioni credibili e coinvolgenti.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Cronos: The New Dawn sarà disponibile dal 5 settembre per PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2.