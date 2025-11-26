Cronos: The New Dawn ha raggiunto un nuovo traguardo di vendite, ma sembrano andare un po' a rilento

Bloober Team ha annunciato il raggiungimento di un nuovo traguardo di vendite per Cronos: The New Dawn, che ha superato di recente le 500.000 copie vendute su PC e console, con il team polacco che per l'occasione ha ringraziato i giocatori.

Si tratta di un passo avanti rispetto alle 200.000 copie vendute al lancio, ma non proprio un risultato che dimostra ritmi di vendita impressionanti, se si pensa che il gioco è stato lanciato quasi tre mesi fa.

Evidentemente, Cronos: The New Dawn non ha avuto un andamento esplosivo sul mercato, ma Bloober è sempre rimasta alquanto ottimista e tranquilla sui risultati del gioco, anche perché evidentemente i diversi progetti in cui è impegnata bilanciano l'economia dello studio.