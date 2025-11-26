Cronos: The New Dawn ha raggiunto un nuovo traguardo di vendite, ma sembrano andare un po' a rilento

Bloober Team ha annunciato il raggiungimento di un nuovo traguardo di vendite per Cronos: The New Dawn, che ha superato di recente le 500.000 copie vendute su PC e console, con il team polacco che per l'occasione ha ringraziato i giocatori.
Si tratta di un passo avanti rispetto alle 200.000 copie vendute al lancio, ma non proprio un risultato che dimostra ritmi di vendita impressionanti, se si pensa che il gioco è stato lanciato quasi tre mesi fa.
Evidentemente, Cronos: The New Dawn non ha avuto un andamento esplosivo sul mercato, ma Bloober è sempre rimasta alquanto ottimista e tranquilla sui risultati del gioco, anche perché evidentemente i diversi progetti in cui è impegnata bilanciano l'economia dello studio.
Tra i tanti progetti di Bloober
Cronos: The New Dawn è il nuovo survival horror di Bloober Team caratterizzato da un'ambientazione molto particolare, perché ci porta in un mondo ispirato al quartiere storico di Cracovia chiamato Nowa Huta, in Polonia.
Il gioco si svolge durante due linee temporali distinte: un futuro post-apocalittico in rovina e una immerso nella dura realtà industriale degli anni '80. Questa scelta di mettere in scena un'ambientazione duplice consente di combinare un realismo dallo stile rétro, ispirato al brutalismo, alla tecnologia e alle architetture tipiche dell'epoca sovietica con una fantascienza distopica e un'atmosfera retro-futuristica, dando vita a un mondo molto particolare.
La storia ci pone nei panni della Viaggiatrice, un'agente enigmatica del Collettivo, inviata in alcune zone devastate dal Cambiamento, un evento cataclismatico che ha frantumato il tempo, la memoria e la vita. Ciò che è rimasto è un mondo sospeso tra passato e futuro: infestato, ostile e in decadimento.
In base ai dati diffusi dal team, sembra che il nuovo gioco originale non abbia raggiunto il successo riscosso da Silent Hill 2, ma nel frattempo lo studio sta andando avanti su nuovi progetti, tra i quali il remake di Silent Hill.