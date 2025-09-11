Bloober Team svela le vendite di Cronos: The New Dawn nei primi tre giorni

Bloober Team ha pubblicato una breve nota finanziaria sul proprio sito in cui aggiorna sulle vendite di Cronos: The New Dawn al lancio, che possono essere interpretate in varie maniere per il momento ma sembrano essere in linea con le aspettative, e in ogni caso si riferiscono veramente solo ai primissimi giorni di presenza sul mercato.
In base a quanto riferito, il nuovo e affascinante survival horror con implicazioni temporali ha totalizzato 200.000 copie vendute, che è una quantità notevole se rapportata al fatto che riguarda i soli primi tre giorni e solo la versione digitale del gioco.
Se si pensa al fatto che il gioco è stato lanciato su praticamente tutte le piattaforme, ovvero PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2, si può pensare che non è ancora un traguardo altissimo, ma rapportato alla produzione sembra renda molto soddisfatto il team.
Una produzione contenuta
Bisogna infatti valutare il fatto che Cronos: The New Dawn non è costato molto a Bloober Team sul fronte della produzione, considerando che lo sviluppo ha richiesto circa 27 milioni di dollari, una cifra considerata "bassa" al giorno d'oggi.
Per questo motivo, i risultati sul mercato per il momento sono incoraggianti e sembrano rientrare nelle previsioni del team polacco, il quale si sta dimostrando molto tranquillo sulla situazione del gioco appena uscito.
In precedenza, Bloober Team aveva riferito di prevedere che Cronos: The New Dawn venderà bene e ha già confermato di non avere intenzione comunque di sviluppare seguiti per il nuovo horror.