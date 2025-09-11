Bloober Team svela le vendite di Cronos: The New Dawn nei primi tre giorni

Bloober Team ha pubblicato una breve nota finanziaria sul proprio sito in cui aggiorna sulle vendite di Cronos: The New Dawn al lancio, che possono essere interpretate in varie maniere per il momento ma sembrano essere in linea con le aspettative, e in ogni caso si riferiscono veramente solo ai primissimi giorni di presenza sul mercato.

In base a quanto riferito, il nuovo e affascinante survival horror con implicazioni temporali ha totalizzato 200.000 copie vendute, che è una quantità notevole se rapportata al fatto che riguarda i soli primi tre giorni e solo la versione digitale del gioco.

Se si pensa al fatto che il gioco è stato lanciato su praticamente tutte le piattaforme, ovvero PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2, si può pensare che non è ancora un traguardo altissimo, ma rapportato alla produzione sembra renda molto soddisfatto il team.