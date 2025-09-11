7

Bloober Team svela le vendite di Cronos: The New Dawn nei primi tre giorni

Cronos: The New Dawn sembra aver raggiunto una buona quota di vendite nei primi tre giorni per quanto riguarda solo le copie digitali, se non altro in linea con le aspettative.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   11/09/2025
Bloober Team ha pubblicato una breve nota finanziaria sul proprio sito in cui aggiorna sulle vendite di Cronos: The New Dawn al lancio, che possono essere interpretate in varie maniere per il momento ma sembrano essere in linea con le aspettative, e in ogni caso si riferiscono veramente solo ai primissimi giorni di presenza sul mercato.

In base a quanto riferito, il nuovo e affascinante survival horror con implicazioni temporali ha totalizzato 200.000 copie vendute, che è una quantità notevole se rapportata al fatto che riguarda i soli primi tre giorni e solo la versione digitale del gioco.

Se si pensa al fatto che il gioco è stato lanciato su praticamente tutte le piattaforme, ovvero PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2, si può pensare che non è ancora un traguardo altissimo, ma rapportato alla produzione sembra renda molto soddisfatto il team.

Una produzione contenuta

Bisogna infatti valutare il fatto che Cronos: The New Dawn non è costato molto a Bloober Team sul fronte della produzione, considerando che lo sviluppo ha richiesto circa 27 milioni di dollari, una cifra considerata "bassa" al giorno d'oggi.

Per questo motivo, i risultati sul mercato per il momento sono incoraggianti e sembrano rientrare nelle previsioni del team polacco, il quale si sta dimostrando molto tranquillo sulla situazione del gioco appena uscito.

Cronos: The New Dawn, la recensione del nuovo cult horror firmato Bloober Team Cronos: The New Dawn, la recensione del nuovo cult horror firmato Bloober Team

In precedenza, Bloober Team aveva riferito di prevedere che Cronos: The New Dawn venderà bene e ha già confermato di non avere intenzione comunque di sviluppare seguiti per il nuovo horror.

