0

In Divinity, Larian Studios vuole permettervi di mettere in campo strategie folli e caotiche

Divinity vi permetterà di mettere in campo strategie caotiche e complesse, ma gli autori mirano ad anticiparvi e mettere contenuti in ogni angolo.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   11/01/2026
Un uomo in Divinity
Divinity
Divinity
News Video Immagini

Una delle caratteristiche preferite di molti giocatori per quanto riguarda Baldur's Gate 3 è la possibilità di "rompere" il gioco, mettendo in campo strategie chiaramente non regolari ma che il gioco non ti impedisce di tentare.

Ora che Larian Studios sta lavorando a Divinity, ha intenzione di dare ancora più spazio alle soluzioni originali, al caos e all'improvvisazione dei giocatori.

Cosa significa abbracciare il caos secondo Larian Studios

In un AMA su Reddit, al direttore della scrittura Adam Smith è stato chiesto in che modo Divinity verrà incontro ai giocatori che amano giocare le missioni non secondo l'ordine previsto. Smith ha risposto che "il processo di scrittura dello studio è di abbracciare il caos. Di incoraggiare il caos. Di diventare il caos".

"La prima cosa che tendiamo a fare quando testiamo le nostre stesse situazioni è eseguirle fuori sequenza, romperle in ogni modo immaginabile e vedere fin dove possiamo spingerci oltre i limiti di ciò che è possibile", scrive Smith. "La gioia più grande che provo è vedere qualcuno allontanarsi così tanto dal percorso prestabilito da pensare che ci siamo persi le sue tracce, per poi imbattersi in qualcosa che abbiamo messo lì apposta per lui".

Divinity: tutto quello che sappiamo del nuovo RPG degli autori di Baldur's Gate 3 Divinity: tutto quello che sappiamo del nuovo RPG degli autori di Baldur's Gate 3

I giochi di Larian sono pieni zeppi di scelte, conseguenze e apparentemente infinite piccole variabili, tanto che sorprende che non finiscano per crollare su sé stessi continuamente. Ma Smith spiega come il team riesca a tenere tutto insieme. "Tracciamo le scelte nella documentazione, ma le risorse migliori sono gli sviluppatori e il gioco stesso", afferma. "Passiamo molto tempo a giocare al gioco e cerchiamo di aggiungere le opzioni che vorremmo sperimentare come giocatori. Di solito, a una situazione sono associati diversi specialisti - sceneggiatori, scripter, level designer, artisti, combat designer e altri ancora - ma nessuna situazione è isolata, quindi non lavoriamo mai in compartimenti stagni. Collaborazione e iterazione sono la chiave".

Segnaliamo anche che il primo trailer di Divinity è oscuro e brutale per un preciso motivo.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
In Divinity, Larian Studios vuole permettervi di mettere in campo strategie folli e caotiche