Divinity avrà un sistema di creazione dei personaggi superiore a Baldur's Gate 3, promette Larian Studios

Cosa ha detto Larian Studios sul sistema di creazione dei personaggi di Divinity

In risposta a un commento, l'art director di Divinity - Alena Dubrovina - ha spiegato: "Stiamo pianificando un sistema di creazione dei personaggi persino migliore di quello di Baldur's Gate 3! Più colori, più opzioni e più controllo".

Il commento di Alena Dubrovina

Di conseguenza i giocatori hanno iniziato subito a richiedere tutta una serie di modificatori specifici, la possibilità di impostare tipi di corpo non standard e la possibilità di personalizzare l'origine dei personaggi. In breve, è chiaro che i fan di Divinity e Baldur's Gate 3 amano l'idea di avere enorme controllo su questi elementi e quindi anche per Larian Studios è una buona idea investire sul sistema di creazione dei personaggi.

Ovviamente per ora si tratta di una promessa generica e non possiamo sapere esattamente cosa aspettarci, ma visti i precedenti di Larian Studios, possiamo supporre che si possa sperare in qualcosa di veramente ottimo. Diteci, a voi piace creare i personaggi oppure l'aspetto è alquanto secondario?

Ricordiamo infine che in Divinity Larian Studios vuole permettervi di mettere in campo strategie folli e caotiche.