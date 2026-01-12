1

Divinity avrà un sistema di creazione dei personaggi superiore a Baldur's Gate 3, promette Larian Studios

Divinity è ancora lontano, ma Larian Studios sta facendo una serie di promesse su questo nuovo gioco di ruolo: ora, ha ad esempio indicato che il titolo avrà un ampio sistema di crezione dei persoanggi.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   12/01/2026
Un uomo che brucia in Divinity
Divinity
Divinity
News Video Immagini

Baldur's Gate 3 permette di creare con grande libertà i propri personaggi, sbizzarrendosi in più modi. Il team di sviluppo, Larian Studios, vuole però andare oltre e creare qualcosa di ancora più bello con Divinity.

In un AMA (Ask Me Anything, ovvero Chiedimi Qualsiasi Cosa) su Reddit, gli autori del gioco di ruolo hanno spiegato cosa aspettarsi dal sistema di creazione dei personaggi.

Cosa ha detto Larian Studios sul sistema di creazione dei personaggi di Divinity

In risposta a un commento, l'art director di Divinity - Alena Dubrovina - ha spiegato: "Stiamo pianificando un sistema di creazione dei personaggi persino migliore di quello di Baldur's Gate 3! Più colori, più opzioni e più controllo".

Il commento di Alena Dubrovina
Il commento di Alena Dubrovina

Di conseguenza i giocatori hanno iniziato subito a richiedere tutta una serie di modificatori specifici, la possibilità di impostare tipi di corpo non standard e la possibilità di personalizzare l'origine dei personaggi. In breve, è chiaro che i fan di Divinity e Baldur's Gate 3 amano l'idea di avere enorme controllo su questi elementi e quindi anche per Larian Studios è una buona idea investire sul sistema di creazione dei personaggi.

Divinity: tutto quello che sappiamo del nuovo RPG degli autori di Baldur's Gate 3 Divinity: tutto quello che sappiamo del nuovo RPG degli autori di Baldur's Gate 3

Ovviamente per ora si tratta di una promessa generica e non possiamo sapere esattamente cosa aspettarci, ma visti i precedenti di Larian Studios, possiamo supporre che si possa sperare in qualcosa di veramente ottimo. Diteci, a voi piace creare i personaggi oppure l'aspetto è alquanto secondario?

Ricordiamo infine che in Divinity Larian Studios vuole permettervi di mettere in campo strategie folli e caotiche.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Divinity avrà un sistema di creazione dei personaggi superiore a Baldur's Gate 3, promette Larian Studios