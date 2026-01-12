Divinity avrà un sistema di creazione dei personaggi superiore a Baldur's Gate 3, promette Larian Studios

Baldur's Gate 3 permette di creare con grande libertà i propri personaggi, sbizzarrendosi in più modi. Il team di sviluppo, Larian Studios, vuole però andare oltre e creare qualcosa di ancora più bello con Divinity.
In un AMA (Ask Me Anything, ovvero Chiedimi Qualsiasi Cosa) su Reddit, gli autori del gioco di ruolo hanno spiegato cosa aspettarsi dal sistema di creazione dei personaggi.
Cosa ha detto Larian Studios sul sistema di creazione dei personaggi di Divinity
In risposta a un commento, l'art director di Divinity - Alena Dubrovina - ha spiegato: "Stiamo pianificando un sistema di creazione dei personaggi persino migliore di quello di Baldur's Gate 3! Più colori, più opzioni e più controllo".
Di conseguenza i giocatori hanno iniziato subito a richiedere tutta una serie di modificatori specifici, la possibilità di impostare tipi di corpo non standard e la possibilità di personalizzare l'origine dei personaggi. In breve, è chiaro che i fan di Divinity e Baldur's Gate 3 amano l'idea di avere enorme controllo su questi elementi e quindi anche per Larian Studios è una buona idea investire sul sistema di creazione dei personaggi.
Ovviamente per ora si tratta di una promessa generica e non possiamo sapere esattamente cosa aspettarci, ma visti i precedenti di Larian Studios, possiamo supporre che si possa sperare in qualcosa di veramente ottimo. Diteci, a voi piace creare i personaggi oppure l'aspetto è alquanto secondario?
Ricordiamo infine che in Divinity Larian Studios vuole permettervi di mettere in campo strategie folli e caotiche.