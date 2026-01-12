WWE 2K25 per Nintendo Switch 2 è in sconto su Instant Gaming

Su Instant Gaming è disponibile WWE 2K25 per Nintendo Switch 2 a 35,32 € invece di 70 €. Una volta aggiunta l'IVA al 22%, il prezzo finale sarà di 43,09 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. In questo caso si tratta del gioco da riscattare su Nintendo eShop. Il procedimento è semplicissimo e ti porterà via poco tempo: non dovrai fare altro che riportare la key che riceverai una volta completato l'acquisto. Fatto ciò, il titolo verrà scaricato. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Cos'è WWE 2K25
Si tratta del gioco dedicato al mondo WWE, con una serie di leggende che ti permetteranno di rivivere scontri adrenalinici e straordinari. Potrai gestire La mia Superstar dalla divisione maschile o femminile, usufruire di nuovi ambienti di lotta, arene e personaggi sbloccabili. Inoltre, il mio GM è ora disponibile anche in modalità multigiocatore online.
I nuovi aggiornamenti, invece, garantiscono maggiore controllo sulla tua esperienza Universe, con nuovi filmati, scene narrative e diversi finali, mentre il wrestling intergender debutta con funzionalità aggiuntive, tra cui il ritorno delle mosse concatenate. Se vuoi saperne di più, ti invitiamo come sempre a leggere la nostra recensione ricca di ogni dettaglio al riguardo.